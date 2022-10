Meteo, ritorna l’Ottobrata bis con sole e caldo sull’Italia: fino a quando durerà Una nuova ondata di caldo è attesa per questa settimana su tutto il Paese: l’ottobrata bis, effetto dell’anticiclone africano sull’Italia, porterà il sole anche nelle città del Centro Nord, con picchi di 30 gradi nelle Isole maggiori.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

Non è ancora tempo di dire addio al caldo. Questa settimana ritornano infatti gli effetti mitigatori dell'Ottobrata delle Azzorre, il fenomeno anticiclonico a contributo "misto" Atlantico – Nord Africa, tipico delle prime settimane del mese di ottobre.

Si assisterà quindi a una manifestazione climatica unica: non era mai accaduto nel Paese – secondo gli esperti – l'arrivo di un""Ottobrata bis" dopo la metà del mese.

Il nuovo anticiclone provocherà un deciso ritorno dell'alta pressione in tutta la Penisola, fino alla giornata di giovedì. Il caldo si farà sentire soprattutto nelle grandi città (Roma, Bari, Napoli, Bologna, Firenze, Ferrara su tutte) con punte di 25-26° gradi. In Sardegna, i termometri potrebbero anche superare quota 30 C°.

Si attende quindi un tempo stabile e soleggiato (con poche nuvole sparse) quasi ovunque. Le uniche eccezioni al bel tempo si potranno osservare nella zona della Pianura Padana, dove aumenterà il rischio di possibili banchi di nebbia soprattutto nelle ore notturne.

A partire da venerdì 21 ottobre, l'anticiclone cederà il passo ad alcune correnti d'aria fredda provenienti dal nord Europa. Inoltre, una perturbazione in arrivo dal Regno Unito causerà il ritorno della pioggia sui settori settentrionali.

Le previsioni meteo di martedì 18 ottobre

Le previsioni meteo per la giornata di domani annunciano un tempo piuttosto stabile al Nord, con valori massimi compresi tra i 24° e i 25° gradi. Si segnala qualche strato di nubi basse nelle ore mattutine e dopo il tramonto. Foschia più densa, invece, nella Pianura Padania orientale. Nelle ore centrali della giornata si attende tuttavia un cielo sereno o poco nuvoloso.

Al Centro non persisterà alcun rischio di nuvolosità: il cielo dovrebbe mantenersi sereno dal mattino fino alla sera. In particolare in Sardegna, dove sono attesi valori termici "estivi", con picchi di temperature fino a 32° gradi. Nel resto dei settori, invece, i valori massimi saranno ricompresi tra i 25° e i 26° gradi.

Anche al Sud l'Ottobrata porterà un tempo stabile e soleggiato, con pochissime nuvole sparse, venti deboli e mari poco mossi. Le temperature massime dovrebbero stazionare intorno ai 25° gradi.