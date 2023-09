Meteo, quanto dura il caldo e quando torna il maltempo: le previsioni della settimana Secondo i principali modelli meteo, il caldo fuori stagione di questi giorni ha le ore contate. In agguato sull’Italia vi è una nuova perturbazione che, secondo le previsioni meteo di questa settimana, è destinata a portare piogge e temporali.

A cura di Antonio Palma

Mentre l'Italia vive ancora scorci di estate con una nuova settimana che inizia ancora all'insegna de bel tempo e del caldo, la domanda che tutti si pongono è quanto durerà e quando tornerà il maltempo? Secondo i principali modelli meteo, il caldo fuori stagione di questi giorni ha le ore contate. In agguato sull'Italia infatti vi è una nuova perturbazione che, secondo le previsioni meteo di questa settimana, è destinata a portare piogge e temporali già a partire da mercoledì prossimo con conseguente calo termico sulla Penisola.

Previsioni meteo della settimana: Quanto durerà il caldo

L’anticiclone africano responsabile di questa ondata di caldo farà sentire i suoi effetti sull'Italia ancora per un paio di giorni, portando condizioni meteo decisamente stabili su tutto il Paese e soprattutto temperature decisamente bollenti che in alcune aree sfioreranno anche i 35 gradi. Il caldo interesserà soprattutto le due Isole maggiori, parte del Centro e la Pianura Padana dove le temperature raggiungeranno i massimi martedì 12 settembre, prima dell'inversione di tendenza. Caldo anche al Sud, seppur con valori un po' più contenuti. Da mercoledì 13 settembre, invece, avremo le prime avvisaglie dell’arrivo di una nuova perturbazioni atlantica sull'Europa centrale che interesserà anche il nord Italia. Qui avremo nuvolosità in aumento e rovesci e temporali sparsi su settori alpini e prealpini, con possibili estensioni anche alle pianure limitrofe.

Quando arriva il maltempo, le previsioni fino al weekend

Da giovedì 14 settembre l'alta pressione andrà via via indebolendosi sempre di più, dando il via all'arrivo delle perturbazioni atlantiche e alla pioggia. Avremo nubi sparse al nord e sulle regioni adriatiche centrali, con deboli piogge o rovesci possibili sulle zone montuose e sulla Sardegna meridionale. Nuvolosità in aumento anche sul resto dell'Italia dove le temperature inizieranno a scendere dicendo addio al caldo estivo. Stessa situazione meteo anche nella giornata di venerdì 15 settembre, con possibili temporali anche sulle aree appenniniche, mentre per un peggioramento consistente del tempo, con l'arrivo del maltempo intenso, bisognerà attendere sabato e il fine settimana. Per il 16 settembre le previsioni meteo infatti indicano nubi sempre più compatte con temporali al nord, in particolare al nord-ovest e sulle aree alpine, ma anche rovesci o temporali sparsi su tutto il Centro.