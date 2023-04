Meteo, ponte del 25 aprile a rischio temporali: maltempo al Centro Nord, le regioni colpite Che tempo farà lunedì 24 e martedì 25 aprile, giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione? Secondo le previsioni, il passaggio di un impulso instabile sull’Italia porterà acquazzoni e temporali su gran parte dell’Italia. Ma da mercoledì 26 aprile cambia tutto con l’alta pressione.

A cura di Redazione Meteo

Nonostante nelle ultime ore ci sia stato bel tempo e caldo in aumento su quasi tutta l'Italia, il ponte del 25 aprile sarà a rischio temporali su buona parte delle regioni del Nord e del Centro della Penisola. Secondo le previsioni meteo, infatti, lunedì 24 aprile sarà caratterizzato dal passaggio di un impulso instabile sull'Italia con acquazzoni e temporali in particolare sulle regioni di Nordest, centro, Molise, Campania e Puglia, che si protrarrà anche nel giorno della Festa della Liberazione. Ma per fortuna non durerà molto.

Previsioni meteo 24 e 25 aprile, le regioni a rischio pioggia

Come abbiamo visto, già da oggi, domenica 23 aprile, ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo sul Nord Italia, dove sono attese nubi in transito ed acquazzoni in particolare su Alpi e Prealpi in estensione dalla sera-notte anche al levante ligure, Triveneto, Lombardia e occasionalmente al Piemonte. Temperature primaverili con valori massimi ovunque al di sopra dei +20 C, con picchi di +25 C sulla Sardegna ed Emilia-Romagna.

Ma domani, lunedì 24 aprile, ci sarà il passaggio di un impulso instabile sull'Italia con acquazzoni e temporali in particolare sulle regioni di Nordest, centro, Molise, Campania e Puglia. Nubi in transito sul resto del Paese. Martedì 25 aprile è inoltre previsto un ulteriore peggioramento del tempo al Nordest con piogge e temporali nel corso del pomeriggio, in parziale estensione anche a Marche, nord dell'Umbria e alta Toscana nel corso della sera.

Dal 26 aprile arriva l'alta pressione (e il caldo africano)

La situazione potrebbe però cambiare già a partire da mercoledì 26 aprile quando tornerà l'alta pressione che porterà bel tempo e temperature oltre la media stagionale proprio a cavallo del ponte del 1 Maggio. Al momento sono previsti picchi massimi intorno ai 27-28°C in Sardegna, mentre altrove non si supereranno verosimilmente i 24-25°C durante le ore più calde.