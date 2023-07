Meteo, ondata di caldo domani 15 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 15 città Continua il caldo africano in Italia, domani sabato 15 luglio bollino rosso in 15 città: l’elenco e le previsioni meteo.

A cura di Susanna Picone

L’ondata di caldo prosegue e quella di domani, sabato 15 luglio, sarà una giornata da bollino rosso in 15 città. Aumentano, quindi, le città contrassegnate dal massimo livello di rischio secondo il bollettino del ministero della Salute.

Dove farà più caldo domani, le città da bollino rosso

Le città con meteo da bollino rosso, dove il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione, passano dalle 10 di oggi alle 15 di domani. Come si legge sul sito del ministero della Salute domani avranno bollino rosso per il caldo le seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Allerta caldo, bollino arancione e giallo in 11 città il 15 luglio: l’elenco

Sempre domani 15 luglio bollino arancione – che indica il massimo livello di rischio per la popolazione fragile, come anziani, bambini e portatori di malattie croniche – per le città di Ancona, Bolzano, Genova, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Bollino giallo per Brescia, Milano, Napoli, Venezia, Verona. Bollino verde, domani, solo per la città di Torino.

Le previsioni meteo per domani 15 luglio

L'anticiclone africano Cerbero sta per cedere il testimone al più potente Caronte. Domani, secondo le previsioni meteo, avremo bel tempo prevalente da Nord a Sud al mattino, più nubi a ridosso dei rilievi nel corso del pomeriggio, anche con qualche rovescio o breve temporale sulle Alpi settentrionali del Piemonte e occidentali della Lombardia. In ulteriore crescita anche le temperature. A toccare quota 38 gradi domani saranno Cagliari, Catania, Firenze, Latina e Messina e Reggio Calabria mentre a 37 si attesteranno Bari, Civitavecchia, Frosinone, Palermo e Roma.