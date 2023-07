Meteo, ondata di caldo domani 11 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 8 città Grande caldo in Italia. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, domani sarà allerta di livello 3 (bollino rosso) in otto città.

A cura di Susanna Picone

La nuova ondata di calore prosegue e nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute compaiono i primi bollini rossi, ovvero le allerte di livello 3. Oggi Roma e Rieti sono le città più colpite dal caldo, per domani martedì 11 luglio si prevedono ondate di calore in 8 città.

Dove farà più caldo domani, le città da bollino rosso

Sono otto le città infuocate domani, da bollino rosso secondo il bollettino del ministero della Salute. Si tratta di Roma, Rieti, Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Torino. L'allerta di livello 3 – spiega il ministero – indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Tanto più è prolungata l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Allerta caldo, bollino arancione e giallo in 19 città l’11 luglio: l’elenco

Tra bollini arancioni e gialli (allerte di livello 2 e 1), sono 19 le città segnalate per la giornata di domani dal ministero. Quelle con bollino arancione sono le seguenti: Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Milano, Pescara, Verona e Viterbo. Ci sono poi 11 città da bollino giallo: Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Trieste e Venezia.

Le previsioni meteo per domani 11 luglio

Quella di domani sarà una giornata – e in generale l’intera settimana appena iniziata – di grande caldo sull’Italia. Gli esperti de iLMeteo.it comunicano le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani: l’anticiclone africano Cerbero infuoca l’Italia, farà caldo in tutte le regioni. Da segnalare la possibilità di veloci temporali pomeridiani lungo i settori alpini a partire dal pomeriggio e poi la sera, localmente anche di forte intensità.

Deciso l’aumento delle temperature: quelle percepite domani toccheranno picchi di 39 gradi a Bologna; 38 a Firenze, Frosinone, Latina e Roma; 37 a Brescia, Milano, Perugia e Verona; 36 a Ancona, Rieti, Torino e Viterbo. In generale temperature massime oltre i 44°C al Centro-Sud, fino a 37-38°C al Centro-Nord.