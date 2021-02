Da sabato una perturbazione di origine atlantica ha iniziato a investire le regioni nord-occidentali in Italia. Piogge e temporali si sono estesi nella notte su tutto il Nord Italia, per poi spostarsi nella giornata di oggi domenica 7 febbraio 2020 anche al Centro. Venti forti su tutto il Paese e il Dipartimento della Protezione civile ha valutato un'allerta gialla per rischio idrogeologico in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

La Lombardia e il Piemonte in particolare si sono svegliate con pioggia e venti sostenuti. Sul Piemonte le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Neve sui settori alpini di Piemonte settentrionale, Lombardia e Friuli Venezia Giulia a circa 1200- 1400 metri, in calo poi fino a 800-1000 metri. Precipitazioni con carattere temporalesco anche sulla Toscana settentrionale, l'Appennino emiliano, l'Umbria, il Lazio orientale e meridionale, Campania Abruzzo e Molise. Previste anche forti raffiche di vento anche su Puglia e sui settori interni dell'Emilia Romagna, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia.

Il meteo per la settimana di San Valentino

La situazione non sembra migliorare neppure per settimana prossima, con un'irruzione di freddo proveniente dalla Russia sull'Italia proprio nel weekend tra Sabato 13 e Domenica 14 Febbraio. Le temperature crolleranno in settimana prima al Nord, poi nel Centro. Il drastico calo potrebbe iniziare nella giornata di Sabato 13, precisamente nel pomeriggio, con vento freddo a caratterizzare la Domenica degli innamorati. Lunedì 15 e Martedì 16 Febbraio potrebbero essere invece i giorni più freddi dell'inverno di quest'anno, con un picco gelido per le regioni del Sud, fino ad ora tutelate dal grande freddo.