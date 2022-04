Meteo, le previsioni del ponte del 25 Aprile: weekend di maltempo con piogge, rovesci e temporali Italia divisa in 3 in questo fine settimana che farà da preludio alla Festa della Liberazione: prevalenza di sole al Sud, incerto al Centro, instabile al Nord con piogge sparse fino al 26 aprile.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà un weekend di instabilità per il Belpaese. Una serie di perturbazioni atlantiche porteranno piogge, temporali e un abbassamento delle temperature specialmente a Centro nord. Un fronte freddo che animerà le giornate del ponte del 25 aprile. Tuttavia, domani, un promontorio di alta pressione nord-africano dovrebbe favorire una giornata di tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, mentre il ciclone partito dalle Baleari determinerà un peggioramento tra il Nord-Ovest e le aree alpine orientali. Domenica bel tempo resisterà sopratutto su regioni meridionali e in Sicilia con temperature oltre le medie stagionali; nel resto del Paese forte instabilità con rischio di rovesci o temporali nell’arco della giornata. Il weekend lungo si chiuderà con un lunedì 25 aprile con sole, ma con ancora una residua instabilità sui rilievi del Centro-Nord e temperature sotto la media stagionale soprattutto a Sud Italia.

Maltempo al Nord, le previsioni meteo per sabato 23 aprile

La nuova perturbazione in arrivo al Nord-Ovest e poi dal pomeriggio sera anche al Nord-Est porterà ad un maltempo diffuso. In serata precipitazioni in intensificazione ed estensione a tutto il Nord-Ovest, Emilia, Veneto occidentale e alta Toscana. Soleggiato altrove. Al Sud: bel tempo. Temperature massime in leggera flessione al Nord-Ovest, in netta crescita al nel resto d’Italia con valori anche oltre i 20 gradi e punte vicine ai 24-25 gradi sulle Isole per effetto dei venti di Scirocco.

Meteo 24 aprile: sole al Sud e sulle isole

Al Nord ed al Centro continuerà ad insistere l'area depressionaria proponendo nuovi rovesci temporaleschi specie sui settori tirrenici, alternati a spazi sereni più o meno ampi. Precipitazioni possibili, anche a carattere di rovescio o temporale, su alto Piemonte, alta Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Levante ligure e alta Toscana. Prevalenza di sole al Sud e in Sicilia con al massimo qualche velatura. Temperature massime per lo più in calo al Nord e su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, in aumento su Abruzzo, Sud peninsulare e Sicilia orientale; punte vicine ai 25 gradi su Puglia e settore ionico.

Previsti temporali per il 25 aprile

La fase instabile avrà ripercussioni sulla Penisola almeno fino a lunedì 25 aprile con possibilità per la formazione di temporali specialmente sui settori tirrenici e sul Triveneto. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate, specie al Centro Sud, con massime che potrebbero raggiungere i 25°C nella fase centrale della giornata.