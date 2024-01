Meteo, l’arrivo dell’anticiclone ferma l’inverno nei giorni della merla: le previsioni di Giuliacci “Giorni della merla senza fenomeni invernali. L’arrivo dell’anticiclone africano poterà belle giornate, temperature miti, senza pioggia e neve ma solo tanta nebbia dal 29 al 31 gennaio 2024”: le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Battuta d'arresto dell'inverno e arrivi di temperature più calde proprio nei giorni che, secondo la tradizione, dovrebbero essere i più freddi dell'anno, e cioè i cosiddetti giorni della merla: tra il 29 e il 31 gennaio, infatti, non solo non ci saranno pioggia e neve, ma le temperature si manterranno soprattutto al Centro Sud al di sopra della media stagionale, complice il passaggio dell'anticiclone africano.

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato quali saranno le condizioni climatiche sulla Penisola nei prossimi giorni, quando, grazie all'arrivo di masse di aria calda dall'Atlantico, ci sarà bel tempo e nessun fenomeno tipicamente invernale, anche se i giorni della merla, come vengono chiamati tradizionalmente gli ultimi tre giorni del mese di gennaio, dovrebbero essere i più freddi dell'anno.

Giorni della Merla senza freddo per l'arrivo dell'anticiclone africano

Secondo Giuliacci, prima di tutto si deve "smentire questo detto popolare. La tradizione vuole che i giorni della merla siano i più freddi dell'anno. Si diceva che se l'inverno parte il 21 dicembre dal punto di vista astronomico e termina il 31 marzo, le giornate centrali dell'inverno sono proprio quelle di fine gennaio. Ma non è del tutto vero, perché è un calcolo che non viene fatto dal punto di vista climatico, per il quale le giornate più fredde dovrebbero essere quelle comprese tra il 10 e il 20 di gennaio".

Quest'anno poi i giorni della merla saranno anticipati dall'arrivo dell'anticiclone, che la farà da padrone soprattutto tra venerdì 27 e domenica gennaio. "C'è anche anticiclone nord africano che seguita a sospingere sull'Italia aria più calda sia lunedì 29 che martedì 30 gennaio, ma sarà aria calda non come quella che avremo fino a domenica, quando le temperature dovrebbero scendere prima al Nord e poi gradualmente su tutta l'Italia", ha spiegato Giuliacci.

L'arrivo dell'alta pressione porta sole su tutta l'Italia

Nello specifico, per quanto riguarda le temperature, ha aggiunto l'esperto, "nei giorni della merla resteranno due o tre gradi sopra lo zero solo Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia e le Marche. In generale, le temperature gradualmente in calo al Nord, tra il 29 e i 31 scenderanno sotto i 10 gradi, si terranno sui 12-15 gradi al Centro Sud, appena sopra la media stagionale".

Infine, per quanto riguarda i fenomeni attesi, "l'unico sono le nebbie, in tutta la Val Padana, da Rimini fino a Torino. Non ci saranno piogge, né neve, perché l'alta pressione porterà bel tempo. Da segnalare solo poche gelate deboli su Piemonte e Lombardia".