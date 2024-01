Meteo, maxi anticiclone in arrivo sull’Italia: ondata di caldo anomalo dopo il gelo artico, dove e quando Ribaltone dopo l’ondata di freddo artico degli ultimi giorni in tutta Italia. In arrivo l’anticiclone africano con caldo anomalo e temperature fino a 20 gradi al Sud. È già arrivata la fine dell’inverno? Dove e quando è attesa l’ondata di caldo sulla Penisola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Dopo l'ondata di freddo artico degli ultimi giorni, in arrivo sull'Italia un maxi anticiclone africano che porterà caldo anomalo da Nord a Sud con temperature in rialzo fino a 10°C oltre la media e condizioni meteo stabili. Già a partire dalle prossime ore la situazione meteorologica sembra destinata a cambiare drasticamente con un aumento delle temperature in tutta Italia.

Allontanandosi dalla Penisola, domani la perturbazione in transito dovrebbe portare le ultime precipitazioni a Sud per poi lasciare spazio alla rimonta dell’alta pressione, che nella parte centrale della settimana consoliderà la sua presenza influenzando le condizioni meteo e praticamente su tutte le regioni italiane.

Dove e quando arriva l'ondata di caldo anomalo dopo il freddo artico

Già dalla giornata di oggi lunedì 22 gennaio il vasto promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale si espanderà verso Europa occidentale e Mediterraneo centrale, arrivando soprattutto nella parte centrale della settimana a fare da padrone in Italia.

Quindi nei prossimi giorni le condizioni meteo sarà asciutte con assenza di precipitazioni di rilievo e temperature al di sopra delle medie su tutta l'Italia.

Il picco di questa ondata di calore è previsto per Giovedì 25 Gennaio: le temperature massime potranno superare i 20°C, in particolare su Sardegna e Sicilia. Anche nelle altre regioni si registreranno valori termici notevolmente più miti rispetto alla norma

Nel weekend temperature di 10°C in più oltre la norma, le previsioni meteo

Almeno fino al week end, ma probabilmente anche all'inizio della prossima settimana, non sono previste piogge. Nel fine settimana avremo poche variazioni.

Possibile calo delle massime domenica al Nord e su parte del Centro per la presenza di nebbie e nubi basse. Ma per quest'ennesima fase anomala si avranno temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento, anche di 10°C.

L'anticiclone africano sull'Italia fino a febbraio: a rischio i Giorni della Merla

La caratteristica principale di questo anticiclone sarà la sua durata: secondo le prime previsioni potrebbe accompagnarci almeno fino alla prima parte di Febbraio, fermando di fatto ogni irruzione fredda e perturbata.

Secondo Antonio Sanò de Ilmeteo.it sono a rischio anche i giorni più freddi dell'anno per antonomasia, i cosiddetti ‘Giorni della Merla': "Pare che l'incidenza di questo possente anticiclone possa perdurare quanto meno fino a fine Gennaio. In effetti, il rischio è che i Giorni della Merla, per tradizione i più freddi dell'anno, possano risultare ben diversi rispetto a quanto ci si aspetterebbe"