Previsioni meteo della settimana: arriva l'anticiclone con una bolla d'aria calda, cosa cambia in Italia Cambia il tempo nel corso della nuova settimana: una bolla d'aria calda di matrice sub-tropicale avvolgerà la penisola provocando delle conseguenze dirette su molte regioni italiane.

A cura di Redazione Meteo

Dopo una domenica freddissima, di tanto sole sull’Italia ma con temperature rigide e forti gelate notturne, cambia di nuovo tutto nel corso della nuova settimana, quando una vera e propria bolla d'aria calda di matrice sub-tropicale avvolgerà la penisola provocando delle conseguenze dirette su molte regioni.

Da subito, già da oggi lunedì 22 gennaio, come anticipato anche dal colonnello Giuliacci, un'ampia area di alta pressione di origine africana, accompagnata da aria calda in quota, si estenderà sull'Europa centro-occidentale. Lo spiegano gli esperti de ilmeteo.it secondo cui questo fenomeno bloccherà qualsiasi perturbazione proveniente dall'Atlantico e qualsiasi flusso di aria fredda dal Nord.

Il meteo della nuova settimana

Tra lunedì e martedì ci sarà il passaggio rapido di un debole fronte instabile dovuto a timide infiltrazioni d'aria umida, ma i suoi effetti saranno di breve durata. Secondo gli esperti meteo, dunque, nel corso della nuova settimana – in un periodo che generalmente è tra i più freddi dell’anno – si prevedono scostamenti dalla media climatica fino a +10°C, specialmente nel bacino del Mediterraneo. A metà settimana, addirittura, si potrebbero raggiungere temperature massime fino a 20 gradi al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Meteo, inizio settimana con pressione in aumento

Ma vediamo nei dettagli il meteo della settimana. Lunedì 22 gennaio al Nord pressione in aumento: il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni e sono attese forti gelate notturne. Aumento della pressione anche al Centro, al Sud la giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Bel tempo prevalente al Nord martedì 23 gennaio con aumento delle temperature. Nuvole al Centro, al Sud soffia il Maestrale e la pressione è forte per cui il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso dappertutto.

Mercoledì la giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti anche coperto, al Nord. Cielo nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio, decisamente sereno sul resto delle regioni. Sole invece al Sud.

Giovedì 25 gennaio temperature ancora in aumento sull'Italia, con una giornata in prevalenza soleggiata salvo più nubi su Triveneto, Toscana settentrionale e basso Tirreno.

Pressione stabile per venerdì, nebbie al Nord e nubi lungo la costa ligure. Sul resto del Paese, bel tempo prevalente in un contesto termico decisamente mite per il periodo.