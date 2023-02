Meteo, in arrivo una nuova ondata di freddo dalla Russia: da domenica neve e gelo intenso Secondo le previsioni meteo, domani, domenica 5 febbraio, arriverà sull’Italia una nuova ondata di gelo che porterà un crollo delle temperature, neve e vento forte. Ma l’apice del freddo si raggiungerà nel corso della settimana prossima, tra martedì e giovedì.

A cura di Ida Artiaco

ph Scott Olson/Getty Imag

Anche se secondo le previsioni meteo, domani, domenica 5 febbraio, ci sarà ancora tempo in prevalenza soleggiato su gran parte dell'Italia, comincia ad arrivare anche sul nostro Paese una nuova ondata di freddo dalla Russia che porterà ad un crollo sensibile delle temperature.

Ci sarà anche un graduale aumento dei venti freddi al Centro e al Sud, a cui seguirà un generale peggioramento delle condizioni meteo su alcuni angoli del Nord-ovest, specie su basso Piemonte, Liguria e su molti tratti della Sardegna. Attesa anche neve in montagna.

Le previsioni meteo di domenica 5 febbraio

Dopo le giornate di sole e caldo che hanno caratterizzato la fine della settimana in corso, domani, domenica 5 febbraio, arriverà un nucleo di aria gelida, che porterà un crollo termico di 15 gradi in quota e di 10 gradi in pianura. In serata si potrebbero verificare nevicate a bassa quota su Alpi e Prealpi e prime piogge in Sardegna.

Al Nord il cielo si presenterà molto nuvoloso o a tratti pure coperto, soprattutto in Liguria e al Nord-ovest. Molte nubi anche sulla Sardegna con deboli piogge lungo le coste orientali. Bel tempo, invece, è atteso sul resto del Centro.

Al Sud ci saranno nubi consistenti in particolare sulla Sicilia mentre deboli piogge potrebbero verificarsi sulle regioni ioniche e neve oltre i 300 metri. Le temperature saranno ovunque in sensibile diminuzione.

Freddo e gelo sull'Italia per tutta la prossima settimana

L'ondata di freddo che arriverà domani sull'Italia continuerà e si intensificherà nel corso della prossima settimana. A partire da lunedì ci saranno nevicate al Nord, mentre al Sud il maltempo la farà da padrone soprattutto nella giornata di martedì 7 febbraio, con piogge e nevicate fino a bassa quota anche su Sicilia e Calabria.

Altrove il tempo sarà soleggiato ma molto freddo e ventoso. L'apice dell'ondata di freddo è comunque attesa tra martedì e giovedì con temperature sotto la media su gran parte del Paese. Intense gelate attese al Centro-Nord con temperature minime anche sotto i -5 gradi in pianura e nelle valli.