Meteo, Immacolata con piogge, neve a basse quote e venti forti: nel weekend torna il sole Ponte dell’Immacolata con pioggia e neve a tratti anche in pianura, poi rinforzo anticiclonico sabato 9 dicembre col ritorno del sole: le previsioni meteo per il weekend.

A cura di Biagio Chiariello

L'Italia si prepara ad un ponte dell'Immacolata 2023 all'insegna di un meteo sicuramente poco stabile. Venerdì 8 dicembre ci sarà ancora maltempo poi nel weekend la situazione migliora e torna il sole.

La breve parentesi anticiclonica che sta interessando buona parte dello Stivale portando sole e bel tempo, a parte una locale residua variabilità che si attarderà fino a giovedì su parte del Sud e del medio Adriatico, nelle prossime ore lascerà spazio ad un nuovo peggioramento, come preannunciato a Fanpage anche dal colonnello Mario Giuliacci, soprattutto in Sardegna, al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e in Sicilia, accompagnata ad un notevole rinforzo dei venti e da una breve fase con neve a bassa quota in alcune aree del Nord-Ovest.

La traiettoria della perturbazione, comunque, non è ancora sicura e il maltempo potrebbe colpire anche altre zone. Nel weekend il ciclone dovrebbe poi abbandonare l’Italia con le ultime piogge sabato su isole maggiori e Calabria meridionale, mentre domenica è atteso ovunque tempo soleggiato.

Meteo Immacolata: piogge, neve e venti forti venerdì 8 dicembre

Domani, venerdì 8 dicembre, giorno della Festa dell'Immacolata, tempo in peggioramento nei settori occidentali della Penisola, con precipitazioni fin dal mattino in Sardegna, più forti dal pomeriggio.

Piogge sparse al Nord-Ovest e in Toscana, con neve fino in fondovalle sulle Alpi; nevicate deboli e intermittenti fino in pianura in Piemonte, a quote collinari su alta Lombardia e Appennino settentrionale. Nebbie e foschie in Emilia Romagna e Veneto. Parziali schiarite fino al primo pomeriggio al Sud; in serata qualche pioggia raggiunge anche la Sicilia.

Temperature in calo al Nord. Forti venti sui mari di ponente e sulle Isole. Raffiche di tempesta possibili sui mari intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo del weekend: il tempo migliora, torna il sole

Il weekend si aprirà all'insegna di una maggiore stabilità atmosferica con più sole su buona parte dei settori. Tuttavia per Sabato 9 dicembre è previsto l'arrivo di un vortice di bassa pressione indirizzato principalmente verso le regioni del Sud ed Isole diretto poi verso la Tunisia.

Possibili piogge solo su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, dove il vortice si attarderà ancora per qualche ora.

Anche per la giornata di domenica 10 dicembre è previsto tempo asciutto in buona parte delle regioni del Nord dove si alterneranno nuvole e schiarite. Dal punto di vista delle temperature è previsto un aumento dei valori in buona parte delle regioni del Nord, ma anche Toscana e Sardegna.