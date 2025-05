video suggerito

Meteo, dove arriverà il doppio ciclone con temporali e grandine e quanto durerà: le regioni a rischio È in arrivo sull'Italia un doppio ciclone che porterà piogge, temporali e un deciso calo termico. I fenomeni inizieranno martedì 21 maggio e si protrarranno almeno fino a sabato 25. Attese temperature in calo anche di 8-10°C, specie al Centro-Nord e lungo il versante adriatico.

A cura di Biagio Chiariello

Tra il 21 e il 26 maggio 2025, l’Italia sarà attraversata da due cicloni consecutivi che porteranno una fase di marcato maltempo, con condizioni atmosferiche instabili e un sensibile abbassamento delle temperature, fino a 8-10°C sotto le medie stagionali.

Il primo fronte perturbato, di origine iberica, raggiungerà il nostro Paese interessando soprattutto il Nord e parte del Centro. Le regioni più esposte saranno Toscana, Umbria e Lazio, dove sono attese piogge diffuse e temporali anche intensi. Subito dopo, a partire da giovedì 22 maggio, un secondo ciclone di matrice polare irromperà sull’Italia portando con sé aria molto più fredda, responsabile di un nuovo e più marcato crollo termico.

Le aree settentrionali saranno le più esposte a questo secondo impulso, con la possibilità di nubifragi, grandinate e addirittura nevicate fuori stagione sulle Alpi. Anche il Centro sarà coinvolto da fenomeni violenti, mentre il Sud, inizialmente protetto, sperimenterà un temporaneo rialzo termico, con picchi fino a 35°C in Sicilia, seguito però da un graduale raffreddamento nel fine settimana.

Tornano temporali e freddo sull'Italia per il doppio ciclone: le regioni coinvolte

Dalla giornata di oggi e almeno fino al weekend, il Paese sarà investito da una doppia ondata di maltempo. Due cicloni in rapida successione porteranno instabilità, rovesci, vento e un netto calo delle temperature, soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali, come indicato dagli esperti de IlMeteo.it.

Il primo vortice ciclonico, in arrivo dalla Penisola Iberica, colpirà il Nord-Ovest, Toscana, Umbria e Lazio con piogge estese e temporali. Ma sarà tra giovedì 22 e sabato 25 maggio che la situazione peggiorerà: un secondo nucleo d’aria fredda, di origine artica, scenderà da nord provocando un crollo termico fino a 10 gradi rispetto alle medie del periodo. Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige saranno le regioni più esposte, con fenomeni intensi come nubifragi, grandinate e nevicate a quote inusuali per il mese di maggio. Anche Marche e Abruzzo saranno interessate da piogge e instabilità. Al Sud, il peggioramento arriverà più tardi e con minore intensità, ma porterà comunque un calo termico nel weekend.

Doppio ciclone in arrivo giovedì 22 maggio, quando finirà il maltempo: le previsioni meteo

Il peggioramento più marcato è atteso a partire da giovedì 22 maggio, con l’arrivo del secondo ciclone che accentuerà il maltempo su gran parte del Nord e del Centro, accompagnato da un deciso abbassamento delle temperature.

Le previsioni attuali indicano che la fase perturbata dovrebbe attenuarsi tra domenica 26 e lunedì 27 maggio, quando l’alta pressione tenterà di ristabilire condizioni più stabili su buona parte della Penisola. In quel frangente si prevede un ritorno del sole e un progressivo aumento delle temperature, specie al Centro-Sud. Tuttavia, l’uscita definitiva da questa lunga parentesi instabile dipenderà dall’evoluzione dei due vortici in quota, ancora oggetto di monitoraggio da parte dei meteorologi.