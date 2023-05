Meteo, dopo il maltempo torna il caldo: inizio di settimana con punte di 28 gradi Situazione meteo in netto miglioramento ad inizio settimana con ampie schiarite, sole e clima decisamente più caldo. A metà settimana però una nuova perturbazione in arrivo da nord tornerà a interessare le regioni settentrionali.

A cura di Antonio Palma

Dopo giorni di intenso maltempo su molte zone d'Italia, con l'inizio della nuova settimana la situazione meteo sarà in netto miglioramento con ampie schiarite, sole e clima decisamente più caldo, anche se non mancheranno annuvolamenti e locali temporali pomeridiani, in particolare su Alpi e Appennini. Le previsioni meteo della prossima settimana infatti indicano un inizio di settimane con tempo generalmente più stabile e asciutto, anche sull'Emilia Romagna, e aumento delle temperature in quasi tutto il Paese.

Tutto merito dell'arrivo di un piccolo anticiclone che si stabilizzerà sulla Penisola da lunedì 22 maggio proteggendo l'Italia dall'arrivo di nuove intense perturbazioni, almeno in parte. Grazie al persistere del sole, per alcuni giorni le temperature massime toccheranno diffusamente i 25 gradi con punte addirittura di 28 gradi su alcune aree del Centro-nord.

Le previsioni meteo per lunedì 22 maggio e martedì 23 maggio

Le previsioni meteo di inizio settimana indicano dunque tra lunedì 22 maggio e martedì 23 maggio bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque anche se nelle ore pomeridiane aumenterà l’instabilità con rovesci e temporali isolati sulle aree montuose, sia su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, sia lungo l’Appennino.

Lunedì infatti avremo al mattino ampie schiarite al nord e lungo l’alto e medio versante adriatico mentre cielo nuvoloso con locali temporali nelle aree interne del centro e sulle regioni tirreniche meridionali. Il tempo migliorerà nettamente martedì quando avremo ampio soleggiamento su quasi tutta l'Italia. Temperature in ulteriore rialzo da nord a sud nei valori massimi, compresi tra 20 e 28 gradi.

Meteo, a metà settimana nuovo peggioramento al nord

Si tratterà però di un miglioramento solo temporaneo visto che tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio una nuova perturbazione in arrivo da nord tornerà a interessare le regioni settentrionali con piogge e rovesci, in particolare su Lombardia e soprattutto sul Triveneto ma in estensione ad Emilia Romagna e Piemonte. Condizioni di instabilità che si estenderanno al centro e al sud. L'instabilità persisterà anche tra venerdì e sabato interessando il nord ovest ma anche Lazio, Abruzzo e sud Italia.