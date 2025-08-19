Attualità
video suggerito
video suggerito

Meteo, che tempo farà a fine agosto. Giuliacci: “In arrivo tre perturbazioni, ma non chiamatela burrasca”

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “In arrivo da oggi, martedì 19 agosto, temporali su quasi tutta Italia e abbassamento delle temperature: ecco dove e quando. Ma non è la classica burrasca di Ferragosto: l’estate non è ancora finita”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'estate sta finendo? Non ancora, anche se entro la fine di agosto prevarranno temporali e temperature sotto la media a causa dell'arrivo di almeno tre perturbazioni. Ma a settembre tornerà il caldo.

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato come sarà il tempo nelle ultime due settimane di agosto, quando – ha rassicurato – anche se ci saranno temporali e un abbassamento generalizzato delle temperature, non si può parlare di "burrasca di Ferragosto".

Secondo Giuliacci, "dell'anticiclone africano sentiremo parlare poco fino alla fine del mese perché prevarranno correnti atlantiche e arriveranno ben tre perturbazioni entro fine agosto. L'anticiclone africano farà qualche timida comparsa al Sud, ma per appena due o tre giorni e poi andrà via. Ci saranno in prevalenza temporali e temperature sotto i 34 gradi con punte più alte solo sulle regioni meridionali. Ma non possiamo definirla come la classica burrasca di Ferragosto, come quella che arrivava negli anni passati e spazzava via il caldo. Anche perché settembre senz'altro ci riserverà qualche parentesi calda, quindi non è vero che l'estate è finita".

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali martedì 19 agosto: le regioni a rischio

Nello specifico, già a partire da oggi, martedì 19 agosto, è previsto un calo generalizzato di 2-3 gradi quasi ovunque, con le temperature che in gran parte d'Italia torneranno su valori vicini alle medie stagionali. Per mercoledì 20 agosto è atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà numerosi rovesci e temporali al Centro-Nord, con il rischio peraltro di fenomeni meteo estremi, come nubifragi, grandine e trombe d'aria. Le regioni più colpite potrebbero essere la Liguria, la Lombardia, il Veneto, il Friuli e la Toscana. Al Sud, invece, ci sarà un piccolo rialzo delle temperature sui 35/36 gradi.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
guerra in
ucraina
Zelensky e i leader Ue alla Casa Bianca: entro agosto bilaterale tra Putin e presidente ucraino
La cronaca dell'incontro alla Casa Bianca tra Trump, Zelensky e i leader europei
Giorgia Meloni a Trump: "Può contare sull'Italia, insieme garantiremo la pace in Ucraina"
Quali sono le condizioni poste da Putin e accettate da Trump per la fine della guerra in Ucraina
Qual è la posizione dell'Europa sull'Ucraina dopo l'incontro tra Trump e Putin in Alaska
La cronaca dell'incontro in Alaska a Ferragosto tra Trump e Putin
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views