Tragedia alla stazione dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, sulla linea ferroviaria Venezia-Tarvisio, dove pochi minuti fa un ragazzo di 19 anni è stato investito e ucciso da un treno. E' successo intorno alle 17 di oggi, lunedì 19 agosto. La giovane vittima, stando alle prime informazioni disponibili, come riporta Il Gazzettino, si trovava con la madre quando si è verificata la tragedia. Entrambi sarebbero residenti a Pordenone. Ancora non sono state rese note la dinamica e le cause dell'incidente, ma il 19enne è deceduto sul colpo subito dopo l'impatto.

Intanto, si segnalano gravi disagi al traffico ferroviario, con la circolazione che è stata sospesa dalle 16.50, in attesa che gli inquirenti facciano tutti i rilievi del caso. I treni percorrono itinerari alternativi, con allungamento dei tempi di viaggio fino a 60 minuti, senza effettuare la fermata di Mestre Ospedale.