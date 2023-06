Mestre, attraversano i binari per andare al bancomat, due giovani travolti da un treno: morto un 25enne Due giovani sono stati travolti da un treno a Mestre mentre cercavano di superare i binari per recarsi al bancomat. Morto sul colpo un 25enne, ferito l’amico di 23 anni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due giovani sono stati investiti da un treno a Mestre mentre cercavano di attraversare i binari non lontano dalla stazione. Uno è morto sul colpo, mentre l'amico è rimasto ferito. La vittima è un giovane di 25 anni della quale ancora non è stata resa nota l'identità mentre il giovane rimasto ferito ha 23 anni. Stando alle prime informazioni, il macchinista non è riuscito a fermarsi quando li ha visti spuntare all'improvviso sui binari.

Ai soccorritori, il 23enne sopravvissuto avrebbe detto che lui e l'amico avevano deciso di superare i binari per effettuare un prelievo al bancomat in uno sportello che si trovava dall'altra parte della sede ferroviaria. Il treno che li ha travolti era partito poco prima dalla stazione di Venezia. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica e il traffico sulla linea è rimasto bloccato per circa tre ore.

In aggiornamento