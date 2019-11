Ha iniziato ad accusare forti dolori allo stomaco che via via sono diventati sempre più insistenti fino addirittura a essere costretta a rivolgersi alle cure ospedaliere. Proprio in ospedale però la suora protagonista della storia avrebbe fatto una scoperta decisamente inattesa: era incinta. Come raccontano i quotidiani locali è quanto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi al pronto soccorro dell’ospedale di Sant’Agata Militello, nella città metropolitana di Messina, dove la paziente sarebbe stata presa in cura. La religiosa, proveniente da un monastero in un paesino dei Nebrodi, sarebbe stata accompagnata in ospedale proprio dalle consorelle dopo i lancinanti dolori addominali che l'avevano colpita. La donna si sarebbe fatta visitare senza alcun problema forse perché nemmeno lei immaginava quale fosse la natura dei suoi dolori.

La suora in effetti aveva alcuni problemi di salute legati a patologie pregresse ma dopo gli accertamenti sanitari e le analisi cliniche in ospedale, però, sarebbe arrivata la diagnosi dei medici che ha spiazzato tutti: la suora era incinta. La gravidanza della donna, una giovane suora di origine africana, pare andasse avanti già da diverse settimane. Sempre secondo i media locali, la suora proprio nei mesi scorsi si sarebbe allontanata dal convento per fare visita ai parenti al suo paese natale. Al momento non ci sono né conferme né smentite ufficiali sul caso da parte dell’Arcivescovado e non è nota nemmeno l’identità della giovane suora coinvolta ma, secondo le stesse indiscrezioni, i superiori avrebbero già disposto ed eseguito nella massima riservatezza il suo allontanamento dal convento dove risiedeva