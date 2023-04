Messina, operaio edile di 54 anni cade da un’impalcatura e muore Lorenzo Petrolo è morto in un cantiere di San Fratello (Messina), città dove viveva insieme alla famiglia. L’uomo sarebbe caduto da una impalcatura mentre lavorava al rifacimento della facciata di una villetta.

A cura di Davide Falcioni

Una nuova tragedia scuote il mondo del lavoro: un operaio edile di 54 anni, Lorenzo Petrolo, è morto in un cantiere di San Fratello (Messina), città dove viveva insieme alla famiglia. L'uomo sarebbe caduto da una impalcatura mentre lavorava al rifacimento della facciata di una villetta. Quando è arrivato l’elisoccorso il 54enne era già morto. I carabinieri hanno informato il magistrato di turno e l’indagine dovrà stabilire se si sia trattato di una caduta accidentale o di un malore improvviso, e soprattutto se siano state rispettate le norme per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

USB: nel 2023 già più di 300 morti sul lavoro

Unione Sindacale di Base e Rete Iside stanno conducendo un monitoraggio sui morti sul lavoro, fenomeno che anche quest'anno non accenna a rallentare. Sono infatti 301 le vittime conteggiate al 17 aprile da inizio 2023: di questi 235 hanno perso la vita sul luogo di lavoro, mentre sono 66 i morti in itinere. "Tra i settori più colpiti – spiega USB – sembrano esserci quello del lavoro agricolo e quello delle costruzioni edili, dove le regole spesso non vengono rispettate. Ci troviamo di fronte a una vera e propria catastrofe, che costa migliaia di vite di lavoratrici e lavoratori, ma di fronte a dei fatti evidenti il sindacalismo confederale e la politica istituzionale continuano a costernarsi tramite dichiarazioni di circostanza".

La regione maggiormente colpita dalle morti di lavoro continua ad essere la Lombardia con 43 decessi, seguono poco distanti la Campania con 35 e il Veneto con 32. L'elenco:

Lombardia 43;

Campania 35;

Veneto 32;

Piemonte 25;

Lazio 23;

Sicilia 21;

Emilia Romagna 18;

Puglia 17;

Toscana, Abruzzo 14;

Umbria 11;

Marche 10;

Sardegna 9;

Friuli Venezia Giulia, Liguria 6;

Calabria 5;

Valle d'Aosta, Estero 4;

Alto Adige 3;

Trentino, Basilicata 2;

Molise 1