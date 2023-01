Maxifurto alla Masi, rubato un tir di bottiglie di vino Amarone per un valore di oltre 300mila euro Maxifurto ai danni dell’azienda veneta Masi dalla quale sono state sottratte 9mila bottiglie di vino Amarone per un valore complessivo di oltre 300mila euro.

A cura di Chiara Ammendola

Sarebbero circa 9mila le bottiglie di Amarone Costasera rubate all'azienda produttrice Masi. Un furto da record per un valore di oltre 300mila euro. Il colpo è stato messo a segno all'interno del magazzino di Oppeano, in provincia di Verona, dal quale sono sparite 1.500 casse di vino.

Stando a quanto riferito dalla stessa Masi Agricola Spa, celebre azienda di vino veronese, nota soprattutto per la produzione dell'Amarone, all'interno di ogni casa ci sono sei bottiglie, arrivando così a 9mila , ovvero l’equivalente di un tir piano. Le bottiglie, annate 2017 e 2018, sono state sottratte dalle scorte pronte per la spedizione e hanno un valore complessivo di circa 315 mila euro.

“Costasera è il prodotto bandiera di Masi – fa sapere l'azienda – protagonista nelle recenti celebrazioni per le 250 vendemmie dell’azienda e di frequente chiamato a rappresentare l’Amarone della Valpolicella tra i grandi rossi italiani da invecchiamento apprezzati a livello internazionale”.

Si tratta, visto il valore del prodotto, di bottiglie tracciabili, per questo l'azienda, che è quotata in borsa, ha invitato la "clientela italiana e internazionale, qualora dovesse riscontrare anomalie distributive nel mercato in relazione a prezzo, quantità o modalità dell’offerta, a segnalare cortesemente all’azienda i codici dei prodotti sospetti, al fine di poterne definire l’origine".