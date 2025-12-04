Maxi richiamo di Gallette di mais per micotossine oltre i limiti: marchi e lotti interessati
Un maxi richiamo di gallette di mais è stato annunciato nelle scorse ore dal Ministero della Salute a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di una micotossina oltre i limiti di legge consentiti. Sono ben 10 infatti gli avvisi di richiamo dal commercio riguardanti le gallette di mais apparsi sul portale dedicato alle allerte alimentari.
Interessate dal richiamo sono le gallette di mais prodotte dalla ditta Langalletta srl nel proprio stabilimento di Santa Vittoria d’Alba, in provincia di Cuneo, e vendute in confezioni da 150 grammi ciascuna con vari marchi e vari Lotti in negozi e supermercati.
Come spiegano gli avvisi di richiamo, tutti i datati 26 novembre ma pubblicati solo ieri sul portale del Ministero dedicato ai richiami precauzionali da parte degli operatori, il ritiro dal commercio delle gallette di mais è stato disposto in via precauzionale a causa della quantità di Deossinivalenolo rilevata che è troppo elevata e supera il limite massimo consentito dalla legge per i contaminanti.
Ecco nel dettaglio tutti i prodotti interessanti dai richiami:
- Gallette di mais integrale Pignoletto – Langalletta con lotti e scadenze: B2568 21/02/26, E2589 27/05/26, C2553 17/03/2026, A2549 31/01/2026, I2516 10/09/2026, A2549 31/01/26;
- Le Gallette Gustose e Croccanti Mais Integrale – Brezzo con lotti: C2554 e G2531 e date di scadenza 17/03/26 e 14/07/26;
- Soffi Di Mais – La Grande Ruota con lotto B2585 e data di scadenza 17/03/26;
- Gallette di mais integrale – Terra Verde Bio con lotti e scadenze: B2509 04/02/26, D2557 14/04/26, F2526 19/06/26, G2528 14/07/26, I2531 30/09/26, L2524 30/10/26;
- Gallette bio – San e Bun con lotti e scadenze: A2521 07/01/2026, E2543 22/05/2026, I251110/09/2026
- Gallette di mais pignoletto integrale – Dietnatural con lotti e scadenze: A2518 27/01/2026, B258024/02/2026, B2581 24/02/2026,E2501- E2502 07/05/2026, F2533- F2534 14/07/2026, I2502 11/09/2026 M250113/11/2026