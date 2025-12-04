Maxi richiamo di Gallette di mais per micotossine oltre i limiti: marchi e lotti interessati

Un maxi richiamo di gallette di mais è stato annunciato nelle scorse ore dal Ministero della Salute a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di una micotossina oltre i limiti di legge consentiti. Sono ben 10 infatti gli avvisi di richiamo dal commercio riguardanti le gallette di mais apparsi sul portale dedicato alle allerte alimentari.

Interessate dal richiamo sono le gallette di mais prodotte dalla ditta Langalletta srl nel proprio stabilimento di Santa Vittoria d’Alba, in provincia di Cuneo, e vendute in confezioni da 150 grammi ciascuna con vari marchi e vari Lotti in negozi e supermercati.

Come spiegano gli avvisi di richiamo, tutti i datati 26 novembre ma pubblicati solo ieri sul portale del Ministero dedicato ai richiami precauzionali da parte degli operatori, il ritiro dal commercio delle gallette di mais è stato disposto in via precauzionale a causa della quantità di Deossinivalenolo rilevata che è troppo elevata e supera il limite massimo consentito dalla legge per i contaminanti.

Ecco nel dettaglio tutti i prodotti interessanti dai richiami: