Paura nella notte nel comune di Vallefoglia, in provincia di Pesaro e Urbino, dove un maxi incendio è scoppiato in un capannone industriale della Fuligni & Sensoli in via dell'Industria. Erano circa le 02:30 quando alte fiamme hanno raggiunto il cielo, sprigionando fumo nero e distruggendo parte della struttura, facendo cadere un'arcata. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si estendesse al resto del mobilificio. Le cause non sono ancora state rese note e sono al vaglio degli inquirenti. Non sono state segnalati feriti, ma solo danni ai macchinari e all'edificio. L'Arpam e l'amministrazione comunale hanno espresso preoccupazione soprattutto per quanto riguarda la combustione dei materiali presenti all'interno del capannone. Pertanto il sindaco Palmiro Ucchielli ha ordinato ai residenti di tenere chiuse porte e finestre per evitare di far entrare nelle case fumi e altri residui inquinanti.

"Il sindaco – si legge nel testo del documento – ha emesso un’ordinanza contingibile ed urgente di chiusura di porte e finestre e qualsiasi altra apertura delle abitazioni delle frazioni di Bottega, Montecchio e zone circostanti in attesa delle verifiche ambientali e sanitarie da parte di Arpam e Asur. L’ordinanza include anche il divieto di svolgimento di manifestazioni o eventi all’aperto che comportino riunione di persone e il divieto di raccolta e consumo di ortaggi coltivati per uso domestico raccolti dalla data odierna fino a nuova disposizione, nonché il divieto di utilizzo di condizionatori o qualsiasi altra apparecchiatura che porti aria esterna all’interno delle abitazioni, uffici, negozi. La popolazione residente sarà anche avvisata tramite metodi tradizionali con mezzi di diffusione sonora da parte della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. Il Sindaco raccomanda, infine di non sostare all’aperto e di adottare tutti i comportamenti utili e necessari ad evitare di respirare le emissioni derivanti dall’incendio". Intanto, gli esperti dell'Arpam sono sul posto per l'analisi dell'aria, per controllare la natura dei fumi neri provocati dall'incendio, mentre continua a avvertirsi un forte odore.