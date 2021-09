Max Leitner torna in carcere: il “re delle evasioni” arrestato dopo una sparatoria a Bolzano ll re delle evasioni Max Leitner è stato arrestato la scorsa notte a Bolzano dopo una sparatoria. La polizia era stata chiamata da una prostituta. Originario di Bressanone, l’uomo di 63 anni è noto alle cronache nazionali per essere evaso per ben cinque volte in circostanze diverse dal carcere.

A cura di Susanna Picone

Max Leitner, noto come "il re delle evasioni", è stato di nuovo arrestato. A darne notizia Rai Alto Adige secondo cui dopo un periodo di libertà Leitner, 63 anni, è stato fermato dopo una sparatoria nei pressi di un locale notturno a Bolzano. Si trovava in un'auto con un'altra persona e in cui la polizia avrebbe trovato delle armi, una pistola, un fucile e un teaser.

La sparatoria a Bolzano

Verso mezzanotte e mezza della scorsa notte una prostituta ha chiamato il 112 perché, mentre lei stava con un cliente, alcuni colpi di arma da fuoco erano stati esplosi contro la sua auto, in quel momento fortunatamente vuota. La donna ha anche descritto il veicolo che si era poi allontanato a grande velocità. La vettura è stata intercettata verso le 2 di notte e bloccata nelle immediate vicinanze del primo fatto, in zona industriale. Nell'auto c'erano Max Leitner e un cittadino austriaco senza fissa dimora di 59 anni. A quanto emerso, durante le fasi dell'arresto "il re delle evasioni" ha posto resistenza, ma non è stato esploso nessun colpo. Compito degli inquirenti sarà capire chi e da che distanza ha sparato contro l'auto della prostituta.

Chi è il re delle evasioni Max Leitner

Max Leitner, conosciuto anche come il Vallanzasca dell'Alto Adige, è noto alle cronache nazionali per essere evaso per ben cinque volte in circostanze diverse da diversi carceri. Nel settembre del 2016 Leitner era tornato nella sua casa sopra Bressanone agli arresti domiciliari. Attualmente era a piede libero. Dopo la condanna per delle rapine negli anni Ottanta, Leitner fu catturato nell'agosto del 1990 dalla polizia austriaca durante un assalto a un furgone portavalori e successivamente evase in un primo momento dal carcere austriaco e poi da altri prigioni italiane.