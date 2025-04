video suggerito

Maturità, oggi scade il termine per la convalida di presidenti e commissari esterni: quando usciranno i nomi Scade oggi, mercoledì 30 aprile, il termine per la convalida domande presidenti e commissari esterni per la Maturità 2025 ma la comunicazione ai diretti interessati arriverà solo entro la prima settimana di giugno, l’anno scorso sono usciti il 5. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si avvicina sempre di più la Maturità 2025 con la prima prova d'italiano in programma mercoledì 18 giugno. Oggi, mercoledì 30 aprile, scade il termine per la valutazione delle istanze di nomina di commissari e presidente esterno, così come indicato dal DLgs 62/2017 e dal d.m. 183/2019.

Come sappiamo, infatti, le commissioni d'esame sono miste, composte da tre commissari esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre commissari interni più un presidente pure esterno. Tutti coloro che erano interessati hanno potuto inviare la propria candidatura entro il 9 aprile scorso attraverso la compilazione, rigorosamente online, dei modelli ES-E ed ES-1. Dall'11 aprile a oggi, invece, gli Uffici Scolastici periferici hanno provveduto alla verifica e alla valutazione della correttezza dei modelli e delle informazioni in essi contenute, secondo la guida prevista dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, stilando le liste dei candidati da distribuire presso gli istituti sede d’esame.

Una volta eseguite tutte le verifiche del caso, gli elenchi completi saranno elaborati dal sistema informativo e trasmessi agli Uffici scolastici regionali, che provvederanno alla pubblicazione degli stessi. Si ricordi che la scelta di presidenti e commissari esterni dovrà essere comunicata ai diretti interessati entro la prima settimana di giugno (nel 2024 il giorno della comunicazione è stato il 5 giugno) e il personale individuato dovrà recarsi alla riunione d’insediamento, presso la sede assegnata, il 16 giugno, due giorni prima dell’inizio degli esami, la cui prima prova d'italiano è prevista per il 18 giugno 2025.