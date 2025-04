video suggerito

Maturità 2025, le domande per aspiranti presidenti e commissari esterni scadono il 9 aprile: come candidarsi Scade domani, mercoledì 9 aprile, il termine ultimo per presentare la domanda per presidenti e commissari esterni alla Maturità 2025: chi può e deve farlo e come compilarla. Gli esami di Stato cominciano il 18 giugno prossimo.

A cura di Ida Artiaco

Scade domani, mercoledì 9 aprile, il termine ultimo per aspiranti commissari esterni e presidenti di commissione dell'esame di Maturità 2025, in programma a partire dal prossimo 18 giugno con la prima prova scritta d'italiano.

Anche quest'anno le commissioni d'esame, una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre commissari esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre commissari interni. L'eventuale convalida è prevista tra l'11 e il 30 aprile. Entro il 4 dello stesso mese i consigli di classe devono invece provvedere alla nomina dei membri interni.

Come presentare la domanda per presidente e commissari esterni per la Maturità 2025

Le domande possono essere presentate su Polis Istanze online compilando il modello ES-1, così come spiegato nella Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025, utilizzando le credenziali dell’area riservata del Portale ministeriale oppure un’identità digitale SPID o CIE. Si ricordi che i presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio; nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti.

Chi può fare domanda per presidente della commissione d'esame

Possono presentare domanda per la funzione di presidente della commissione d'esame per la Maturità 2025 alcune categorie di soggetti. Tra questi, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione; i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico; i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza.

Maturità 2025, chi può presentare domanda come commissario esterno

Per il ruolo di commissari esterni sono tenuti a presentare la domanda, tranne i casi in cui siano nominati commissari interni o referenti del plico telematico i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio in istituti d’istruzione secondaria di secondo grado statali in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento sulle discipline o classi di concorso affidate ai commissari esterni, utilizzando il modello ES-1.

Possono, invece, presentare la domanda per commissari esterni utilizzando il modello ES-1 per le classi di concorso affidate a commissari esterni sia i docenti di ruolo in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, abilitati o idonei, collocati a riposo da non più di 3 anni abilitati che i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato servizio per almeno un anno in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, come supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, se in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle discipline o classi di concorso affidate a commissari esterni.