Matteo non va al lavoro e scompare nel nulla: in azione cani e decine di soccorritori nel Trevigiano

Il 31enne Matteo Vendramin di Conegliano, in provincia di Treviso, è scomparso improvvisamente nel nulla dopo essere uscito di casa ormai tre giorni fa. La sua auto è stata ritrovata ma di lui nessuna traccia.

Sono ore di angoscia e apprensione per le sorti di Matteo Vendramin, un 31enne di Conegliano, in provincia di Treviso scomparso improvvisamente nel nulla dopo essere uscito di casa con la sua auto ormai tre giorni fa. Nel Trevigiano le ricerche vanno avanti ininterrottamente con l’impegno di decine di soccorritori tra vigili del fuoco, protezione civile e semplici cittadini, tra cui tanti amici dell’uomo, anche con l’ausilio di cani ed elicottero.

Di Matteo Vendramin si sono perse le tracce martedì scorso 7 ottobre quando è uscito con la sua vettura dall’abitazione del quartiere di Campolongo senza più dare comunicazioni. Dopo aver cercato di contattarlo inutilmente, la famiglia ne ha denunciato la scomparsa mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Attraverso la Prefettura è stata diramata una nota di ricerca con foto e caratteristiche dello scomparso per chiedere aiuto ai cittadini ma purtroppo finora senza esito.

“Una settimana fa mi aveva confidato di sentire un dolore alla pancia. Era andato dal medico, che lo aveva rassicurato. Martedì mattina era partito da casa, come al solito. I colleghi di lavoro mi avevano detto che aveva prenotato un'ecografia all'addome e poi sarebbe dovuto andare al lavoro, ma non si è presentato né all’esame né al lavoro” ha rilevato la sorella all'Adnkronos.

Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate nel Comune di San Pietro di Feletto dove è stata individuata la sua vettura. L’auto era parcheggiata nella frazione di Rua di Feletto, in una zona di campagna. Secondo le ultime notizie, alcune telecamere lo avrebbero ripreso il giorno della scomparsa mentre scendeva dalla vettura incamminandosi a piedi in zona. L’uomo pare fosse tranquillo ma in zona la vegetazione è folta e il terreno impervio.

Secondo la scheda diffusa dalla Protezione Civile, Matteo Vendramin è alto circa 180 cm, di corporatura robusta, ha capelli castani e occhi marroni. L'uomo si è allontanato dalla propria abitazione a bordo della propria autovettura Toyota Yaris perdere le tracce. Chiunque lo avvisti o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112.