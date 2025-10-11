Matteo Forner muore nella cantina di famiglia: schiacciato dalla pressa dell’uva che stava ripulendo

Drammatico incidente in un’azienda di Castelcucco, nella provincia di Treviso. Matteo Forner, imprenditore e consigliere comunale di 44 anni, è rimasto schiacciato da una pressa per l’uva mentre stava pulendo il macchinario.

Schiacciato e ucciso mentre stava ripulendo una pressa per torchiare l’uva. È morto così Matteo Forner, 44 anni, figlio del proprietario della Pat del Colmél, nota azienda agricola di Castelcucco, nella provincia di Treviso. L’incidente mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10 ottobre, nell’azienda di famiglia: stando a una prima ricostruzione, l’uomo aveva iniziato – come spesso faceva – le operazioni di ripulitura di fine giornata senza rendersi conto che il macchinario si è attivato schiacciandolo all’altezza del collo.

Non è ancora chiaro perché il macchinario si sia improvvisamente azionato, ma quel movimento si è rivelato fatale per il 44enne, morto praticamente sul colpo. Sulla dinamica esatta dell'incidente sono ancora in corso accertamenti.

In quel momento nell’azienda di famiglia c’era anche il padre della vittima che ha subito lanciato l’allarme a famiglia e 118. Ma il personale sanitario intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso di Former. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aperto un’indagine, oltre agli ispettori del nucleo Spisal dell’Usl 2 che hanno per gli accertamenti del caso. La Procura di Treviso aprirà un’inchiesta sull’accaduto.

Matteo Forner, padre di un ragazzo adolescente, era noto per la attività, la sua competenza nel settore enologico (aveva salvato antichi vitigni come Recantina e Rabbiosa) ma anche per essere stato eletto nel 2022 come consigliere comunale a sostegno del sindaco Paolo Mares.