ROTONDELLA (MATERA) – Giallo questa mattina a Rotondella (Matera). Un ingegnere di 46 anni, Christian Tarantino, è stato ucciso con diverse coltellate in una via del centro. Accanto a lui un altro uomo, un operatore ecologico di 45 anni, anche lui ferito in maniera grave. Non si conosce ancora la dinamica. In particolar modo non è stato ancora chiarito se l'omicidio sia stato commesso dalla persona ferita al culmine di una lite, oppure se sia intervenuta una terza persona. Secondo alcune testimonianze, i due non solo si conoscevano, ma erano anche amici "fraterni". Sul posto il 118 di Matera, i carabinieri e il sindaco del paesino di 2500 abitanti della fascia ionica lucana, Gianluca Palazzo: "È un incubo, ci sono solo sgomento e incredulità. Siamo sconvolti, Non riesco a dare alcuna spiegazione a questo gravissimo episodio".

In aggiornamento