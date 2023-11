Matera, è ai domiciliari ma riceve i clienti a casa, arrestato avvocato accusato di violenza sessuale L’uomo, un avvocato di 48 anni agli arresti domiciliari a Matera, è imputato in un procedimento penale per violenza sessuale.

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di Matera già sottoposto ai domiciliari è stato condotto in carcere dalla polizia di Stato di Matera, che ha dato esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, disposto dal Tribunale di Taranto.

L’uomo, un avvocato di 48 anni iscritto al Foro di Taranto, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella propria residenza di Matera perché imputato per violenza sessuale ai danni di una donna, nell’ambito di un procedimento penale scaturito da un’attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Taranto. Gli abusi sessuali sarebbero stati commessi lo scorso mese di gennaio, quando l’uomo avrebbe tentato di stuprare la donna, contattata per effettuare le pulizie nella sua villa al mare.

L’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, con il trasferimento dell'avvocato dietro le sbarre, è stata disposta a seguito di gravi violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, commesse dal professionista, che avrebbero determinato un concreto pericolo di inquinamento delle fonti di prova relative al procedimento penale in cui è imputato. In particolare stando alle informazioni acquisite dalla Squadra Mobile e dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Matera è emerso che il 48enne non solo avrebbe ricevuto clienti nel suo domicilio, cosa non consentita dalle prescrizioni impostegli, ma ad alcuni di questi avrebbe anche proposto di compensare gli oneri dovuti, testimoniando a suo vantaggio nell’ambito del procedimento penale in cui è imputato.