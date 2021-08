Mascherine in buste di plastica dall’elicottero sulla spiaggia: la follia della Lega in Calabria Mentre il mondo cerca di pulire il mare dalla plastica, in Calabria la Lega di Salvini ce la butta con l’elicottero, direttamente sulla testa dei bagnanti, con un bel volo in elicottero a bassa quota, portellone aperto e migliaia di mascherine imbustate nella plastica giù dal portellone, sulla sabbia, in mare. Una follia che lascia senza parole.

A cura di Giorgio Scura

Quello che ovunque può sembrare inimmaginabile, in Calabria spesso diventa realtà. Come quello che è successo oggi sulle spiagge dell'Alto Ionio cosentino, uno dei tratti di costa più belli d'Italia, da Roseto Capo Spulico, fino Trebisacce, giù fino a Rossano Calabro. Udite e rabbrividite: un personaggio locale, candidato per la Lega con Salvini, tale Leo Battaglia ha pagato perché un elicottero sorvolasse e scaricasse sulle splendide e delicate coste calabresi quintali di plastica!

Sì avete capito bene, mentre il mondo civile cerca un modo per togliere la plastica dal mare, gli scienziati leghisti calabresi ce la buttano! In particolare, la trovata di queste menti sopraffine, è stata quella di usare delle buste di plastica, ficcarci dentro una mascherina e un santino elettorale, e buttarle da un elicottero sul litorale cosentino. In acqua, in spiaggia, in mare, chissenefotte.

A questo personaggetto vanno i nostri più sentiti complimenti, con l'augurio che l'inchiesta delle forze dell'ordine locali porti presto a una punizione esemplare per gli organizzatori di questa follia inaccettabile che si è ripetuta spiaggia dopo spiaggia, paese dopo paese. Non si sa il numero preciso di mascherine imbustate nella plastica che sono state scaricate dalla Lega con Salvini in Calabria sulle coste, ma parecchie centinaia sicuramente.

Il racconto di Nicola Lavitola su Facebook: "Un elicottero che procedeva in direzione Taranto lanciava buste di plastica con dentro mascherine e manifesti elettorali della Lega Salvini. L’elicottero volava basso, sicuramente al di sotto dei 150 metri, mettendo in pericolo la presenza di tutte le persone presenti sul litorale. Le buste (rigorosamente di plastica) lanciate in grandi quantità. Metà finivano in mare. Ho denunciato alla Guardia costiera e alla Guardia di Finanza". E nel pomeriggio arriva anche la reazione di De Magistris, candidato presidente della regione Calabria: "Questa mattina, domenica di Ferragosto, nell'Alto Jonio cosentino, un elicottero a bassa quota vola sulle spiagge e scarica in mare e in spiaggia bustine di plastica contenenti una mascherina chirurgica con la scritta ‘Lega Salvini, Leo Battaglia' e il simbolo della Lega. Azioni ripetute a Marina di Albidona, Trebisacce, Rossano-Corigliano, Villapiana e altri comuni. Una vergogna"..