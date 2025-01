video suggerito

Marito e moglie muoiono a un'ora di distanza l'uno dall'altra: Christian e Maria erano sposati da 64 anni Avevano 88 e 89 anni Maria e Christian Runggaldier, i due coniugi morti entrambi il 17 dicembre 2024 a distanza di un'ora l'uno dall'altra. Una storia che arriva dal Trentino-Alto Adige e che ha commosso l'intera comunità di Ortisei, dove i due anziani, sposati da 64 anni, vivevano ed erano molto conosciuti.

A cura di Eleonora Panseri

Maria e Christian Runggaldier, 88 e 89 anni

Avevano 88 e 89 anni Maria e Christian Runggaldier, i due coniugi morti lo stesso giorno a distanza di un'ora l'uno dall'altra. Una storia che ha commosso l'intera comunità di Ortisei, in Trentino Alto-Adige, dove i due anziani, sposati da 64 anni, vivevano.

Dopo il matrimonio, avvenuto nel 1960, i coniugi Runggaldier avevano gestito insieme per un periodo un maso a Nova Levante e si erano successivamente trasferiti nel centro di Ortisei, dove avevano aperto una pensione e un ristorante, come racconta il Corriere del Trentino.

A Ortisei erano molto benvoluti e chi li conosceva li descrive come due persone ospitali e legate da una profonda complicità. Da diversi anni avevano deciso di concedersi ogni mattina una passeggiata insieme per prendere un caffè al bar.

Dalla loro unione sono nati cinque figli, Oskar, Werner, Waltraud, Martina e Gerald, che hanno avuto a loro volta 14 nipoti e otto pronipoti, regalando ai loro genitori la gioia di diventare nonni e bisnonni.

Negli ultimi anni, purtroppo, le condizioni di salute di entrambi i coniugi erano peggiorate. L'uomo aveva iniziato ad avere problemi cardiaci ed era stato ricoverato più volte, sempre accudito dalla moglie che era rimasta al suo fianco.

Così come accaduto anche nel pomeriggio di martedì 17 dicembre, quando l'89enne si è spento. La moglie Maria non ha resistito al dolore della perdita ed è deceduta soltanto un'ora dopo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Dolomiten, quando la fine ormai era vicina, poco prima di mezzanotte, i due si sono stretti per l'ultima volta la mano.

All'alba l'89enne è spirato serenamente in presenza dei figli e solo un'ora dopo gli è seguita l'amata moglie. Nella parrocchia di Ortisei è stato celebrato un funerale congiunto, la famiglia e l'intera comunità ha dato così l'ultimo saluto alla coppia, unita fino alla fine e per l'eternità.