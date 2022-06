Mario, morto completamente solo: cadavere rimasto per 6 mesi in casa, nessuno ha mai chiesto di lui Il cadavere di un uomo di 48 anni è stato ritrovato all’interno dell’appartamento di un palazzo popolare di Torino. La vittima era deceduta da almeno sei mesi. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno trovato il corpo ormai mummificato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Macabra scoperta in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Leinì, nella periferia di Torino. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto il cadavere ormai mummificato di un uomo di 48 anni morto da almeno sei mesi. Mario, così si chiamava la vittima, sarebbe morto per cause naturali. Gli agenti, comunque, non escludono alcuna ipotesi: si indaga per verificare che la vittima non sia deceduta per mano di terzi. Importanti indizi sulla questione potranno essere forniti dall'analisi del medico legale. Secondo i primi accertamenti però, non sarebbero state riscontrate anomalie sul corpo del 48enne.

Secondo quanto ricostruito, il 48enne disoccupato era un uomo solitario e aveva pochissimi amici. Stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe deceduto poco prima di Pasqua e da allora nessuno ha mai bussato alla sua porta. Il primo a dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato infatti l'amministratore del condominio, avvisato da alcuni vicini. I condomini si erano detti preoccupati per il forte odore proveniente dall'appartamento.

Sul posto sono intervenuti nell'immediato vigili del fuoco e agenti di polizia del commissariato Barriera di Milano. Quando hanno sfondato la porta dell'abitazione al terzo piano, hanno trovato il corpo del 48enne in avanzato stato di decomposizione. Secondo quanto raccontato dai residenti, in quel palazzo Mario era cresciuto. Suo padre era venuto a mancare qualche anno prima e con la madre non aveva mai avuto buoni rapporti.

Gli inquilini non hanno fatto caso alla sua buca delle lettere ormai piena di bollette e avvisi di notifica. I vicini si sono preoccupati soltanto quando il cattivo odore è diventato insopportabile. Stando alle verifiche, il 48enne è morto in solitudine. Nell'appartamento non sono state rilevate autonomie o segni di effrazione.