Marina Cavalieri uccisa a colpi di carabina mentre dormiva: il marito condannato a 18 anni di carcere

Condannato a 18 anni di reclusione Giovanni Vascelli, il 66enne che nell’ottobre 2024 uccise la moglie Marina Cavalieri, 62 anni, nella loro abitazione a Sant’Andrea Bagni, frazione di Medesano (Parma). L’uomo freddò con tre colpi di carabina la consorte addormentata. L’accusa aveva chiesto 23 anni ma i giudici hanno riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche.

Marina Cavalieri.

È stato condannato a 18 anni di reclusione GiovanniVascelli, il 66enne che nell'ottobre 2024 uccise la moglie Marina Cavalieri, 62 anni, nella loro abitazione a Sant'Andrea Bagni, frazione del comune di Medesano, in provincia di Parma.

Vascelli sparò tre colpi di carabina, legalmente detenuta, freddando la consorte addormentata. Il corpo dell'ex infermiera venne ritrovato da una nipote nella casa della coppia, dove si era recata per prendersi cura di alcuni animali da cortile.

La donna fu rinvenuta riversa nel letto e inizialmente si ipotizzò un malore. Poi era emersa la terribile realtà dei fatti. Sul posto erano immediatamente intervenuti i soccorsi che non avevano potuto fare altro che constatare il decesso della donna, avvenuto alcuni giorni prima.

Cavalieri era andata in pensione da poco, dopo aver lavorato per diversi anni come infermiera all'ospedale Maggiore di Parma. Fin dal primo momento, subito dopo il ritrovamento del cadavere, le ricerche si erano concentrare sul marito che alcuni vicini avevano visto allontanarsi all'alba dal luogo del delitto.

I militari dell'Arma avevano provato a contattarlo ma era risultato irreperibile. A quel punto, erano scattate le indagini. I Carabinieri erano riusciti a rintracciare l'uomo in Toscana, nel Grossetano, e avevano diramato l’identikit ai colleghi operativi nella zona.

L'uomo era stato infine fermato con l'accusa di omicidio volontario dai Carabinieri, dopo una fuga di due giorni, nei pressi di Orbetello, il luogo dove pochi mesi prima aveva trascorso le vacanze insieme alla moglie. Il movente, secondo il racconto di Vascelli, era da ricondurre a una crisi coniugale legata anche a problemi economici.

L'accusa aveva chiesto 23 anni di reclusione ma i giudici dalla Corte d'Assise del tribunale di Parma hanno riconosciuto per l'imputato la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante del coniugio. Con le parti civili, i parenti della vittima, era stato già definito un risarcimento nelle battute iniziali del processo.