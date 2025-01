video suggerito

Maresciallo dei carabinieri suicida in una caserma della provincia di Cosenza Il maresciallo Fabio Polvere si è tolto la vita all’interno della caserma di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, utilizzando la pistola d’ordinanza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ennesimo suicidio tra i membri delle forze dell'ordine: è avvenuto questa mattina a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, dove il comandante della locale stazione dei Carabinieri, il maresciallo Fabio Polvere, si è tolto la vita all’interno della caserma utilizzando la pistola d'ordinanza.

Il gesto estremo ha gettato nel più profondo sconforto i familiari e i colleghi. Prima di arrivare a San Marco Argentano, Fabio Polvere aveva ricoperto l’incarico di comandante della stazione di Sant’Agata d’Esaro. Poi il trasferimento nella città della Valle dell’Esaro, dove secondo le cronache locali si era perfettamente inserito nel tessuto cittadino. A San Marco Argentano era subentrato al maresciallo Conte che per anni aveva diretto la stazione. Non sono ancora note le ragioni del suicidio del maresciallo. La sindaca di San Marco Argentano Virginia Mariotti ha espresso "vicinanza alla famiglia e all’Arma dei carabinieri. La comunità – dichiara – ha perso un’ottima persona, seria e di grande sensibilità. Un carabiniere che indossava la divisa con onore".

Già quattro suicidi nel 2025

Secondo l'Osservatorio per i Suicidi in Divisa quello di Fabio Polvere è già il quarto suicidio del 2025. Il 4 gennaio a Castelnuovo di Porto (RM) una Guardia Giurata è stata ritrovata senza vita nella sua auto, aveva con sé la pistola di ordinanza. L’ipotesi prevalente è quella del suicidio. Il giorno successivo, 5 gennaio, a Gualdo Tadino (PG) un'altra Guardia Giurata di 39 anni ha prima ucciso la moglie, poi si è tolto la vita con la pistola di ordinanza. Il 7 gennaio a Battipaglia (SA) un carabiniere di 56 anni da poco in pensione si è suicidato sparandosi un colpo di pistola mentre si trovava a bordo della sua auto. Nel 2024 sono stati almeno cinquanta i suicidi tra i membri delle forze dell'ordine o dell'esercito.