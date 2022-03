“Marco Zennaro torna in Italia”: svolta nel caso dell’imprenditore trattenuto da un anno in Sudan Il presidente Zaia: “Sta per finire un incubo durato troppo. La notizia che ci ha dato papà Cristiano che suo figlio Marco Zennaro tornerà libero in Italia mercoledì prossimo è di quelle che tutti aspettavamo”.

A cura di Susanna Picone

Marco Zennaro durante la sua detenzione in carcere

Marco Zennaro, l’imprenditore veneziano trattenuto da un anno in Sudan, dovrebbe tornare a casa nelle prossime ore, probabilmente già domani. Da ore si rincorrono le notizie sull’imminente liberazione di Zennaro e, nonostante fonti della Farnesina raccomandano massima prudenza nelle dichiarazioni, sono intervenuti sul caso sia i familiari che lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia. Per Zaia starebbe "per finire un incubo durato troppo”. "La notizia che ci ha dato papà Cristiano, che suo figlio Marco Zennaro tornerà libero in Italia", forse già mercoledì prossimo, “è di quelle che tutti aspettavamo”, le parole di Zaia.

“Se non ci saranno sorprese, mio figlio sarà in Italia entro la fine di questa settimana”, aveva detto il padre. In Sudan ci sarebbe l’accordo dunque per il rilascio di Zennaro. Una libertà per 200.000 euro, soldi reperiti con una raccolta di fondi promossa da Unioncamere Veneto, a cui hanno partecipato imprenditori e associazioni di categoria e lo stesso sindaco di Venezia. La vicenda dell'imprenditore veneto è complessa: Zennaro è stato assolto in tre procedimenti penali, ma ha pendente l'appello di una causa civile, nella quale i suoi referenti in Sudan lo hanno accusato aver consegnato una partita di trasformatori difettati. "Zennaro ha vissuto una vicenda ai limiti dell'inverosimile – ha detto ancora Zaia – con un lungo periodo di detenzione durissima. Tutti ricordiamo i suoi appelli accorati e in tanti ci siamo dati da fare perché tornasse a casa. Ora il momento è arrivato”.

Marco Zennaro e il padre dopo la scarcerazione

A quanto si apprende, il direttore generale per gli Italiani all'Estero della Farnesina Luigi Vignali si trova in questi giorni in Sudan proprio per seguire personalmente gli sviluppi della vicenda di Marzo Zennaro. Vignali sarebbe in contatto diretto con le competenti autorità sudanesi per riuscire a far rimuovere il travel ban che finora ha impedito all’imprenditore di rientrare in Italia.