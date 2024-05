video suggerito

Mangiano tonno fresco, 14 persone al pronto soccorso per intossicazione a Trapani L'intossicazione alimentare vede ora come principale imputato il tonno acquistato in una pescheria della città che tutti i pazienti avevano consumato. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni.

A cura di Antonio Palma

Quattordici persone in poche ore sono finite al pronto soccorso dell’ospedale di Trapani dopo aver mangiato del tonno fresco che si sospetta fosse avariato. L’afflusso di un così alto numero di pazienti gli ospedali con gli stessi sintomi, ha fatto scattare subito l’allerta alimentare che vede ora come principale imputato il tonno acquistato in una pescheria della città che tutti loro avevano consumato. Tutti i pazienti infatti hanno accusato i classici sintomi di una intossicazione alimentare come nausea, vomito, diarrea e dolori addominali.

Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Quasi tutti sono stati curati dai medici dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani e poi dimessi in poche ore a parte due di loro. Per questi ultimi, infatti, i sintomi si sono rivelati un po’ più pesanti e per loro i medici hanno disposto il ricovero in osservazione anche se solo a scopo precauzionale. Ance le loro condizioni non destano preoccupazione.

Del caso sono state informate subito le autorità competenti in materia di norme igienico sanitarie e gli organismi di controllo. Sono intervenuti quindi i carabinieri del Nas (Nuclei Antisofisticazione e Sanità) che hanno avviato controlli sull’esercizio commerciale dove il pesce era stato acquistato e sulla filiera di distribuzione del prodotto ittico. Controlli che servono sia ad accertare la causa della contaminazione sia per ritirare dal mercato il tonno contaminato e no venduto, a tutela della salute pubblica.

Non è la prima volta di intossicazioni di massa dovuti a prodotti ittici contaminati da batteri. Spessi si tratta di sindrome sgombroide, una intossicazione da istamina che porta a diarrea, vomito, dolori addominali ma in alcuni casi anche mal di testa, eritema al viso, palpitazioni e tremori. I sintomi si manifestano da pochi minuti a qualche ora dal consumo del pesce.