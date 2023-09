Mangiano e scappano senza pagare il conto da 270 euro: la titolare pubblica le foto sui social A Civitanova, in provincia di Macerata, cinque persone si sono presentate all’Osteria della Mal’ora, hanno cenato e sono poi scappate senza pagare un conto da 275 euro. La titolare del locale ha denunciato l’accaduto e, per allertare i colleghi, ha condiviso le immagini delle telecamere di sorveglianza su Facebook.

A cura di Eleonora Panseri

Si sono seduti in 5 a tavola, hanno ordinato una cena da più di 200 euro e, dopo aver mangiato e bevuto, sono scappati senza pagare. Ma dovrebbero essere presto rintracciati, grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del ristorante e diffuse dalla titolare.

È successo a Civitanova, in provincia di Macerata, all'Osteria della Mal'ora, locale situato nel pieno centro della città. Qui, come racconta il quotidiano Cronache maceratesi, il gruppo di 5 persone, di cui due sarebbe anche minori, ha ordinato piatti e bevande costosi: carne tomahawk, una bottiglia di vino rosso da 38 euro e il dessert. Tutto per un totale di 275, 50 euro.

Dopo aver consumato il pasto, però, i cinque si sono allontanati senza saldare il conto lasciando la titolare senza parole. La donna, tuttavia, non si è data per vinta e, oltre ad aver denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, ha anche diffuso sui social, in un gruppo Facebook della città.

Leggi anche Prezzo della benzina oltre i 2 euro anche fuori dall'autostrada, il governo punta sulla social card

"Erano italiani, del Lazio, non gente di qui", ha raccontato la proprietaria dell'Osteria della Mal'ora, Claudia Canestrari. Secondo quanto descritto dalla donna, i 5 sarebbero arrivati intorno alle 20.10, per darsi alla fuga alle 21.38. Avrebbero scelto un tavolo esterno, lontano dall'ingresso. Poi, al termine della cena, sarebbero "partiti sgommando". "Mi hanno avvisata subito alcuni clienti abituali che hanno assistito alla scena", ha aggiunto la titolare.

Sembrerebbe che le immagini delle telecamere abbiano già consentito alla polizia di risalire all'identità dei componenti del gruppo, anche grazie alle tante persone che sui social hanno contribuito ad aiutare la titolare del ristorante, dopo che quest'ultima ha diffuso le foto con i volti dei cinque.

"Non deve passare il messaggio che resti impunito chi non paga al ristorante. Abbiamo messo le telecamere perché in 4 anni di attività, abbiamo già avuto tre episodi come questo", ha raccontato la proprietaria, spiegando di aver di condividere le foto del gruppo anche per aiutare i "colleghi onde evitare si ripetesse lo stesso copione".