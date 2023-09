Mamma e figlia di 5 anni morte schiacciate tra 2 camion sull’A13: papà indagato per omicidio stradale È indagato per omicidio stradale il 50enne che era alla guida dell’auto che ieri sull’A13 a Ferrara è finita schiacciata tra due tir in coda. In seguito all’incidente la moglie, Maria Grazia Forgetta, e la figlia di 5 anni, che viaggiavano con lui, sono morte.

A cura di Ida Artiaco

È indagato per omicidio stradale l'uomo di 50 anni alla guida dell'auto che ieri è finita schiacciata tra due camion sull'A13 a Ferrara: in seguito all'incidente sua figlia di soli 5 anni e la madre della piccola, la 49enne Maria Grazia Forgetta, che viaggiavano con lui verso Caserta, sono morte.

Si tratta di un atto dovuto, quello firmato dal pm Stefano Longhi, che ha disposto una perizia cinematica che dovrà fare luce su quanto accaduto al chilometro 40, direzione sud, dell'autostrada tra i caselli di Ferrara Sud e Nord.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti realizzata dalle forze dell'ordine accorse sul posto, erano circa le 15.40 di ieri quando l'auto, una Skoda, in cui viaggiava la famiglia si sarebbe scontrata contro un tir, fermo in coda per un altro incidente, avvenuto poco prima, all'ora di pranzo, tra più mezzi pesanti all'altezza del chilometro 31. L'impatto è stato fortissimo e l'auto ha urtato anche contro un altro mezzo pesante. Per Maria Grazia e la sua bambina, che avrebbe lunedì prossimo 6 anni, non c'è stato nulla da fare: sono morte sul colpo. Il papà. invece, ha riportato qualche contusione ed è stato trasferito all'ospedale di Cona.

La famiglia era originaria della provincia di Caserta ma risiedeva ad Abano Terme, nel Padovano, dove Maria Grazia e il marito si erano trasferiti una decina di anni fa. Poi, nel 2017 è arrivata la notizia della gravidanza e la nascita della loro bambina, che solo lo scorso 13 settembre aveva iniziato a frequentare la prima elementare alla scuola De Amicis di Giarre.

La piccola è la 40esima vittima sulle strade italiane minore di 18 anni. "Una grande sconfitta. Nessuno dica non credevo o non sapevo", ha commentato Giordano Biserni, presidente, dell'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale.