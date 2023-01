Maltempo, venti di burrasca e forti nevicate nel weekend: le previsioni meteo del colonnello Guidi L’Italia nella morsa del freddo e del maltempo. Nel weekend previsti pioggia, vento forte e neve soprattutto sull’Appennino. Le previsioni meteo del colonnello Guido Guidi.

Intervista a Guido Guidi Meteorologo e tenente colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Pioggia, neve e vento. L'Italia, e in particolare le regioni meridionali e del Centro, è nella morsa del maltempo che nelle prossime ore porterà alla formazione di fenomeni intensi, come temporali e nubifragi, su diverse regioni. Le previsioni meteo indicano un weekend di freddo e pioggia, come confermato a Fanpage.it anche dal colonnello dell'Aeronautica militare Guido Guidi che spiega come siano l'area tirrenica prima e quella adriatica poi a essere maggiormente colpite.

Meteo, le previsioni per il weekend: freddo e pioggia

“C'è una depressione piuttosto profonda in quelle zone che a partire da oggi porterà a una diminuzione importante delle temperature – spiega Guidi – di conseguenza le piogge che stanno arrivando sulle regioni centrali e meridionali si trasformeranno facilmente in neve, anche a bassa quota: lo vedremo principalmente su Marche, Abruzzo e Molise, ma anche su Campania e Basilicata”.

Per quanto riguarda le regioni settentrionali invece, il tempo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvolosità sparsa, ma senza eventi piovosi “se non qualche isolata precipitazione che arriva sull'Emilia Romagna al confine con le Marche”. Associato alle piogge e nevicate in arrivo ci sarà però un vento molto sostenuto, che potrebbe portare tra stasera e questa notte “mareggiate sulle coste del basso Tirreno tra Campania, Basilicata e Calabria, e sulle coste dell'area adriatica, soprattutto domani, mentre potrebbero arrivare nella mattina di domenica anche sulla costa dell'Emilia Romagna”.

I venti soffieranno fino a 90 chilometri orari sia sul basso Tirreno che sulle regioni settentrionali e adriatiche: “Arriveremo a una intensità del vento piuttosto accentuata, parliamo di venti di burrasca – continua Guidi – uragano in arrivo? La scala degli uragani va da 1 a 5 e il livello più basso è quello che coincide con la ventilazione che si aggira intorno ai 120 chilometri orari, che non si avvicina a quella presenti nei prossimi giorni”.

Quando e dove nevicherà nel weekend in Italia

Arriverà però la neve sugli Appennini dove la carenza delle ultime settimane ha messo in difficoltà gli appassionati ma soprattutto gli impianti sciistici. I fenomeni nevosi saranno diffusi e intensi, soprattutto sull'Appennino centromeridionale, nell'entroterra campano, e tra Abruzzo e Molise dove ci saranno nevicate anche molto abbondanti: “Cadrà parecchia neve soprattutto tra questa notte e la giornata di domani – spiega il colonnello dell'Aeronautica militare – anche sulle Marche, oltre che su Basilicata e Calabria tirrenica. Qualche rovescio nevoso non mancherà anche tra la Sardegna e la Sicilia”.

Infine le temperature, che sono già scese nelle scorse ore, “scenderanno ulteriormente nei prossimi giorni, con la pianura Padana sottozero e gelate anche sulle zone interne del Centro e del Sud”. Si tratta di una fase di maltempo invernale significativa ma giustificata dal periodo, secondo il colonnello Guidi che però avverte: “Il maltempo sarà forte, c'è un'allerta meteo di Protezione Civile per la Campania, non posso entrare nel merito delle conseguenze di questi fenomeni, ma se si parla di allerta arancione possono verificarsi impatti molto significativi”.