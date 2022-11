Maltempo Sicilia, scuole chiuse domani a Siracusa: strade bloccate, alberi caduti e danni alle Eolie Il maltempo ha colpito duramente la Sicilia: si segnalano allagamenti, pali e alberi caduti, strade interrotte. Eolie isolate. I sindaci del Siracusano chiudono le scuole domani.

A cura di Susanna Picone

I danni del maltempo a Siracusa

Il maltempo ha colpito duramente la Sicilia nelle ultime ore. Si segnalano allagamenti a causa delle forti piogge e alberi caduti nella provincia di Siracusa, dove per oggi era stata diramata l’allerta meteo arancione.

Scuole chiuse lunedì a Siracusa

Il sindaco di Siracusa ha deciso di chiudere le scuole domani, lunedì 28 novembre, a causa del maltempo. Le scuole resteranno chiuse anche nella provincia. "Nel corso della mattinata di oggi, preso atto dei danni provocati dalle condizioni meteo avverse, è stato deciso che i Sindaci disporranno la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della provincia per domani, 28 novembre, al fine di consentire le verifiche tecniche dei rispettivi immobili", così il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, che guida il Centro coordinamento soccorsi.

Danni del maltempo a Siracusa

Strade interrotte e allagamenti in Sicilia

Alberi abbattuti hanno interrotto i collegamenti stradali, si segnalano poi pali divelti e allagamenti. Un tratto della Pachino-Rosolini, nella zona sud del Siracusano, è rimasto bloccato per via della presenza di alberi sulla strada mentre a Pachino si sono verificati degli allagamenti. Strade bloccate anche ad Augusta.

A Siracusa sono volati calcinacci, tendoni, canne fumarie, si segnalano black out elettrici e carenza idrica. A parte la pioggia, preoccupa il forte vento sulla provincia. "In via precauzionale, al fine di svolgere sopralluoghi nei vari edifici, domani 28 novembre le scuole di ogni ordine e grado della città di Siracusa rimarranno chiuse. Per le scuole superiori di competenza provinciale, è stato sentito, altresì, il commissario del Libero Consorzio. Chiusi anche gli impianti pubblici sportivi, cimitero, parchi, Castello Maniace e Parco Archeologico della NEAPOLIS", ha comunicato il sindaco Francesco Italia su Facebook.

Danni per il maltempo alle isole Eolie

Molti danni per il maltempo si registrano poi nell'arcipelago delle Isole Eolie per il forte vento che soffia ininterrottamente da ieri sera e che impedisce i collegamenti con la terraferma. Impraticabile il porto di Lipari. "È una situazione difficile – ha detto il sindaco Riccardo Gullo – e lo sarà per tutto l'inverno, dovremo ragionare su interventi di mitigazione di questo rischio sia da monte che dalla parte del mare”.

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco anche a Palermo e provincia a causa del maltempo. Numerosi i casi di alberi e rami caduti in via Croce Rossa, a Mondello e a Partinico. Alcuni alberi hanno danneggiato delle vetture a Bagheria, fortunatamente non si registrano feriti.