Maltempo, allerta meteo arancione domani 27 novembre per temporali e nubifragi: le Regioni a rischio Il bollettino di allerta meteo della Protezione civile ha valutato una allerta arancione per domani, domenica 27 novembre, su Calabria, Sicilia e Campania.

A cura di Davide Falcioni

La perturbazione che ha investito l'Italia nella giornata di oggi, causando abbondanti precipitazioni soprattutto nel Tirreno meridionale nelle prossime ore scivolerà a sud, verso il Canale di Sicilia.

La giornata di domani, domenica 27 novembre, previste ulteriori precipitazioni all’estremo Sud e sulla Sicilia, ma con una tendenza al miglioramento in serata. Nel frattempo, l’afflusso di aria più fredda da nordest favorirà un calo delle temperature a partire dalle regioni adriatiche e dalla val padana. La prima parte della prossima settimana si conferma turbolenta: dopo una brevissima tregua, la decima perturbazione di novembre investirà l’Italia tra la notte di lunedì 28 novembre e la giornata di mercoledì 30: l’evoluzione in tal senso resta incerta.

Allerta meteo arancione in tre regioni

Ecco le allerte meteo diramate dal Dipartimento della Protezione e inerenti la giornata di domani:

Moderata criticità per rischio idraulico / Allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Moderata criticità per rischio temporali / Allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Moderata criticità per rischio idrogeologico / Allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Le allerte meteo gialle

Ordinaria criticità per rischio idraulico/ Allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Previsioni meteo domani, domenica 27 novembre

Al settentrione, sulle regioni centrali tirreniche, in Umbria, sulle coste campane e sulla Sardegna tempo soleggiato, salvo velature in transito nella seconda parte della giornata. Sulle centrali adriatiche nuvolosità variabile, qualche schiarita e tempo asciutto.

Nel resto del meridione e sulla Sicilia tempo inizialmente perturbato, con piogge diffuse, localmente intense e con rischio nubifragi su bassa Calabria ionica e Sicilia orientale. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio, in esaurimento ovunque in serata. Temperature minime in discesa al Nord, vicine allo zero all’alba; massime in diminuzione in val padana, in ulteriore lieve flessione lungo l’Adriatico. Venti nord-orientali burrascosi all’estremo Sud con mari molto agitati.