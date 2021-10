Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo venerdì 8 ottobre: l’elenco regione per regione Dove saranno chiuse domani, venerdì 8 ottobre, le scuole? Il maltempo sta mettendo in ginocchio molte regioni italiane nelle ultime ore, e alcuni comuni del Centro-Italia hanno deciso di sospendere le lezioni. Ecco l’elenco città per città in continuo aggiornamento: occhi puntati su Abruzzo e Marche.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo continua a causare problemi e disagi in gran parte dell’Italia tanto da costringere alcuni sindaci a decidere di chiudere le scuole di ogni ordine e grado domani, venerdì 8 ottobre. L'elenco delle città in cui le scuole resteranno chiuse domani è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre con il peggiorare delle condizioni meteo. Per la giornata dell’8 ottobre la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione su tre regioni, ovvero Marche, Molise e Puglia, e avviso di allerta gialla su altre 11.

Scuole chiuse 8 ottobre, lezioni sospese nel Teramano

Nelle ultime ore è il Centro-Italia a fare i conti con disagi provocati dal maltempo. Molte le scuole che domani resteranno chiuse in Abruzzo. In tutta la provincia di Teramo si stanno registrando dal pomeriggio allagamenti con frane e smottamenti che hanno spinto molti sindaci a sospendere le lezioni. Per il momento ad emanare provvedimenti di chiusura sono stati i Comuni di Roseto, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, Sant'Egidio, Mosciano, Ancarano. Scuole chiuse domani anche a Nereto. Il sindaco Daniele Laurenzi ha annunciato la sospensione delle lezioni in serata informando i cittadini su Facebook: “A causa del forte maltempo ed a seguito dell’allerta meteo per la giornata di domani 8 Ottobre, sto per firmare l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Nereto. La chiusura delle scuole si rende necessaria a fine cautelativo perché potrebbero determinarsi delle criticità alla viabilità sulle strade comunali e su quelle provinciali. Inoltre il suddetto provvedimento prudenziale è oltretutto doveroso al fine di una ricognizione sulle strutture scolastiche atta a verificare che persistano tutte le condizioni di sicurezza". Scuole chiuse anche a Sant’Omero considerate le avverse condizioni meteorologiche e l'allerta della Protezione Civile. Scuole chiuse a Martinsicuro a causa delle persistenti piogge e allerta meteo.

Scuole chiuse anche nelle Marche

Anche nelle Marche alcune scuole restano chiuse domani per maltempo. Ha deciso in tal senso il sindaco di Roccafluvione, provincia di Ascoli Piceno. Chiudono le scuole di ogni ordine e grado ma resta aperto l’asilo nido.