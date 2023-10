Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo martedì 31 ottobre: l’elenco dei Comuni Scuole chiuse martedì 31 ottobre per l’allerta meteo e il forte maltempo che interesserà diverse Regioni. Alcuni sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per la giornata di domani, soprattutto nei territori già colpiti da piogge e temporali. L’elenco degli istituti in aggiornamento.

A cura di Antonio Palma

In diversi comuni italiani scuole chiuse per allerta meteo domani 31 ottobre 2023. Il maltempo che continua a interessare molte regioni italiane infatti ha spinto la Protezione civile ha emanare un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e una allerta rossa in Veneto e una arancione per sei regioni: Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria e Lombardia. Infine è allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in undici regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, Veneto e Umbria. A seguito dell'allerta meteo, diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, soprattutto nei territori già colpiti da piogge e temporali delle scorse ore

Scuole chiuse domani 31 ottobre in Emilia-Romagna

A seguito del maltempo che sta imperversando i zona e dell'allerta arancione anche per domani, le scuole saranno chiuse martedì in diversi comuni Emilia-Romagna. Chiusi soprattutto gli istituti delle zone collinari come Ferriere, Farini, Morfasso, Bettola, Ottone, in provincia di Piacenza, dove la piena dei fiumi e torrenti ha costretto alla chiusura di ponti e strade.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia e scuole chiuse

Alcune scuole chiuse domani anche in Friuli Venezia Giulia dove è in vigore una allerta arancione. Al momento, è certo che a rimanere chiuse in Friuli Venezia Giulia il 31 ottobre sono le scuole di Grado, in Provincia di Gorizia, dove l'Acqua alta ha trasformato le strade in piccoli fiumi, Lo ha disposto una Ordinanza del Commissario straordinario del Comune.

Anche se l'allerta meteo è in gran parte gialla, scuole chiuse per maltempo domani anche in alcuni comuni della Toscana. Al momento, è certo che a rimanere chiuse in Toscana il 31 ottobre saranno tutte le scuole di ogni ordine e grado di Borgo a Mozzano in provincia di Lucca, come ha reso noto il sindaco. Alla lista poterebbero aggiungersi altri comuni nelle prossime ore.