Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per temporali domani 31 ottobre: le regioni a rischio Piogge e temporali ancora intensi sull’Italia e anche per domani 31 ottobre la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo rossa su settori del Veneto, allerta arancione in sei regioni del Nord e allerta gialla in 11 regioni.

A cura di Antonio Palma

L'intensa fase di maltempo continua a imperversare sul nord dell'Italia, estendendosi nelle prossime ore anche al sud. Per la giornata di domani 31 ottobre è allerta meteo rossa su settori del Veneto, allerta arancione in sei regioni del Nord e allerta gialla in 11 regioni. Sulla base delle previsioni disponibili, infatti, la Protezione Civile ha emesso per martedì un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Tutta colpa di una fase perturbata che scatenerà ancora piogge e temporali, anche forti, su gran parte delle regioni del nord, in estensione anche al Centro e alle regioni tirreniche del sud.

Maltempo, allerta meteo rossa domani in Veneto

Il dipartimento di Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende e modifica quello già in vigore, valutando per la giornata di domani, martedì 31 ottobre, allerta meteo rossa per rischio idrogeologico su diversi settori del Veneto centro settentrionale. Le piogge e i temporali, infatti, insisteranno su zone già pesantemente colpite nelle scorse ore, decretando un aumento delle criticità per rischio idrogeologico sulla regione che è interessata anche da allerta meteo arancione.

Allerta meteo arancione in 6 regioni per domani 31 ottobre

Il bollettino di criticità meteo idro della protezione civile ha valutato per domani, martedì 31 ottobre, anche una allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico per sei regioni: Oltre ai restanti settori del Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria e Lombardia. Infine è allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in undici regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, Veneto e Umbria. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo per domani:

Elevata criticità per rischio idrogeologico / allerta rossa

Veneto: Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Bacino del Liri, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani 31 ottobre

Le previsioni per domani, martedì 31 ottobr,e indicano ancora forte maltempo sul nord, in particolare nel nord est e in parte su centro e sulle reggioni tirreniche del sud. Piogge e temporali anche forti attesi fin dal mattino su est Lombardia, Triveneto, ed estremo Levante Ligure. Fenomeni meno intensi su Marche, Umbria e regioni tirreniche, con locali temporali più probabili in Campania. Migliora nel nord ovest ma dal pomeriggio schiarite anche altrove.