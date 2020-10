Il Ponte Lenzino, sulla strada statale 45, è crollato. Si tratta di un ponte che si trova in Alta Valtrebbia, nel piacentino. Il crollo è avvenuto quest’oggi, sabato 3 ottobre, intorno alle 15-15.30. Il ponte crollato si trova tra i paesi di Marsaglia e Ottone, nel comune di Cortebrugnatella, a circa 80 chilometri di distanza da Piacenza. Secondo quanto si apprende finora pare che non ci siano feriti. La strada statale che congiunge Piacenza a Genova è chiusa. Come scrive l’Ansa, il ponte da anni versa in condizioni tutt’altro che ottime: all’inizio dell’anno, infatti, è stato oggetto di parziali lavori di messa in sicurezza. Come si può vedere dalle immagini pubblicate sui social da alcuni utenti, nel fiume è crollata l'intera campata centrale del ponte.

La prima ipotesi è che a causare il crollo sia stata la piena del torrente Trebbia, che in queste ore sembra essere particolarmente violenta a causa del maltempo. L’abitato di Ottone, che è l’ultimo comune piacentino ai confini con la provincia di Genova, è raggiungibile ora solamente dal versante ligure. Come segnalano alcuni utenti su Twitter, il ponte è crollato “mentre motociclisti e auto circolavano”. Anche se, secondo quanto emerso finora, nessuno è stato direttamente coinvolto nel crollo. Sono stati immediatamente allertati la Croce rossa e i vigili del fuoco, così come il personale dell'Anas.

Il ponte era stato sottoposto ad alcuni controlli anche nel 2019. In un post su Twitter di Anas risalente al febbraio 2019, infatti, si legge: “Prove di carico eseguite ed esteso il transito ai mezzi pesanti fino a 44 t sul Ponte Lenzino a Corte Brugnatella, Piacenza”. “Sul ponte sul fiume Trebbia – si legge ancora – negli anni sono stati effettuati importanti interventi di consolidamento delle pile e delle spalle”.