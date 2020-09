L'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia nelle ultime ore con intensi nubifragi ma anche grandinate e soprattutto venti intensi con raffiche fino a 100 chilometri orari, sta causando molti disagi da nord a sud e, stando alle previsioni meteo, la situazione è destinata a non migliorare nemmeno nelle prossime ore. Per questo motivo alcune amministrazioni locali hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani sabato 26 settembre, con lo scopo di evitare di mettere in pericolo studenti e insegnanti. La prima a scegliere in questo senso è stata l'amministrazione di Lamezia Terme, in Provincia di Catanzaro.

Allerta arancione in Calabria e scuole chiuse

Ad annunciare la chiusura delle scuole a Lamezia Terme per sabato è stato lo stesso sindaco della cittadina calabrese Paolo Mascaro con un messaggio sui social. "Con ordinanza odierna è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali nel territorio di Lamezia Terme per sabato 26 settembre" ha scritto infatti il primo cittadino lametino in un post su facebook, spiegando: "Ciò a seguito della nota della Protezione civile ove si è indicato un livello di allerta arancione per l'intera giornata".

Allerta meteo anche in Campania e Basilicata

Per la giornata di domani infatti la protezione civile ha emesso una allerta arancione per rischio idrogeologico e rischio temporali per il Versante Tirrenico Centro-meridionale, il Versante Tirrenico Centro-settentrionale e il Versante Tirrenico Settentrionale della Calabria e allerta gialla per i restanti settori della regione. Allerta arancione anche per alcuni settori di Campania e Basilicata, per questo altre amministrazioni locali nelle prossime ore potrebbero decidere altrettanto e chiudere le scuole sul loro territorio