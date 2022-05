Maltempo in Veneto, strade imbiancate dalla grandine, raffiche di vento e danni Ad Asolo ci sono stati accumuli di oltre 15 centimetri di grandine, tanto da richiedere l’intervento degli spazzaneve come se fosse pieno inverno.

A cura di Antonio Palma

Sono state ore difficile in Veneto a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia con nubifragi, vento forte e grandinate mai viste. La situazione più delicata tra Trevigiano e Vicentino dove tra martedì sera e la notte appena trascorsa si è assistito a intesi fenomeni meteorologici con disagi per la popolazione e danni causati da raffiche di vento e grandine. Ad Asolo, in provincia di Treviso, addirittura si è assistito a una grandinata record che ha letteralmente imbiancato le strade con accumuli a terra mai visti prima in questo periodo dell’anno.

Nel Comune trevigiano infatti ci sono stati accumuli di oltre 15 centimetri di grandine, tanto da richiedere l’intervento degli spazzaneve come se fosse pieno inverno. “Una notte bianca” ha ammesso il Sindaco di Asolo Mauro Migliorini, spiegando: “In poco più di mezz’ora Asolo è stata letteralmente bombardata, spazzando via tutto il lavoro di un anno che sembrava dover essere quello della ripresa. L’unica cosa positiva è che non ci sono stati danni alle persone ma quando sono sceso in strada a vedere mi sono reso conto della gravità di quello che era successo. Non riuscivo ad aprire la portiera dell’auto. Mai visto niente di simile”.

A testimoniare l’accaduto foto e video diffuse sui social che mostrano cittadini bloccati in strada e altri costretti a spalare la grandine come se fosse neve. In alcuni punti si è arrivati a un accumulo di gradine anche di 20 centimetri. I danni peggiori ai campi agricoli e alle coltivazioni della piccola cittadina collinare dove “Non resta praticamente niente in piedi dei prodotti del territorio” ha sottomento lo stesso primo cittadino.

Grosso lavoro per tutta la notte in Veneto da parte di vigili del fuoco e Protezione civile che in mattinata erano ancora impegnati su diversi fronti per liberare le strade dagli alberi e dai pali dell’illuminazione abbattuti dalle raffiche di vento e per liberare cantine e sottopassi allagati dalle intense piogge. Vento fortissimo e temporali infatti hanno spazzato il Vicentino con circa 30 millimetri di pioggia scesi nell’arco di una mezz’ora e raffiche fino a 95k km/h.