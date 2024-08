Maltempo in Toscana, maxi grandinata in spiaggia a Castiglioncello: chicchi come palline da golf Il maltempo ha colpito prima le zone interne della Toscana e poi si è spostato verso la costa dove c’è stato un fuggi fuggi generale dalle spiagge dove una grandinata ha causato anche danni a Castiglioncello di Rosignano, nel Livornese. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Una serie di grandinate hanno colpito oggi molte località della Toscana, provocando disagi e anche danni in alcune zone, come a Castiglioncello in provincia di Livorno. Qui chicchi di grandine come palline da golf hanno colpito anche la spiaggia imbiancando sdraio e ombrelloni ma causando soprattutto danni ad alcune strutture e veicoli. “È piovuta grandine grande come palle da ping pong”, hanno denunciato molti residenti, postando video e foto dell'evento meteoroligo sui social

La grandinata è iniziata intorno alle 16.30 ed è durata più di mezz'ora. In alcuni video si vede la grandine che colpisce violentemente l'acqua in mare dove fortunatamente non vi era quasi nessuno viste le condizioni del tempo già pessime. Le previsioni meteo infatti avevano annunciato un rapido peggioramento nel pomeriggio che puntualmente è arrivato con temporali intensi che hanno attraversato tutta la Toscana. Il maltempo ha colpito prima le zone interne e poi si è spostato verso la costa dove c'è stato un fuggi fuggi generale dalle spiagge.

Intense grandinate hanno accompagnato i temporali in numerosi comuni, segnalazioni nell’Empolese, a Lucca, nel Pisano, fino a Castiglioncello e Rosignano Marittimo, nel Livornese, a Marina di Grosseto. Disagi anche in strada con circolazione bloccate sull'Aurelia per le strade imbiancate dai chicchi di grandine. Fortunatamente non si registrano persone colpite o ferite ma solo lievi danni a tendaggi, grondai e tettoie e a qualche auto o mezzo fermo in strada.

La grandinata a Castiglioncello di Rosignano ha colpito e danneggiato anche un'ambulanza proprio durante un servizio di soccorso. I volontari e l'infermiere della Asl si sono dovuti riparare per evitare di restare feriti ma l'ambulanza ne ha fatto le spese con il vetro in frantumi e danni alla carrozzeria.