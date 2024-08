Maltempo in Sicilia: temporali e grandinate tra Catania e Ragusa, voli dirottati a Palermo Forti temporali pomeridiani anche oggi nella zona sud della Sicilia. Grandinata a Monterosso Almo, principio di tromba d’aria a Comiso, nel Ragusano. Disagi all’aeroporto di Catania con diversi voli dirottati allo scalo di Palermo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

immagini Facebook Monterosso Almo – Uno dei Borghi piu belli d'italia

Il maltempo colpisce la Sicilia. Un altro forte temporale si è abbattuto per ore sulle provincie di Ragusa e di Catania, procurando allagamenti e disagi nei vari paesini della zona. Già nei giorni scorsi sull'isola è caduta molta pioggia, oggi giovedì 8 agosto però c'è stata anche la grandine.

In particolare a Monterosso Almo, come si vede anche nelle immagini: l’aria più fredda in quota ha portato nel comune montano ad un aumento della nuvolosità e a qualche piovasco nelle zone interne che si è tramutato in una significata grandinata. Al momento comunque non sono segnalati danni rivelanti.

E un principio di tromba d’aria si è verificato in contrada Porrazzito, territorio di Comiso. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti del posto. “Siamo stati investiti da un forte vento – spiegano alcune persone che abitano in zona, come riporta La Sicilia – non era una cosa normale. Abbiamo temuto per il peggio. Per fortuna, è durato solo pochi secondi. Ma abbiamo avuto molta paura. Perché si rischiava che si formasse il classico cono della tromba d’aria. Per fortuna, così non è stato”.

E i possibili disagi per il maltempo hanno coinvolto pure l'aeroporto di Catania. Lo rende noto la Sac, società di gestione dello scalo etneo, sottolineando in una nota che "a causa di un forte maltempo potrebbero verificarsi eventuali dirottamenti". Un invito viene rivolto ai passeggeri "a contattare le compagnie aeree per avere maggiori informazioni". Almeno 13, al momento, i voli che sono stati dirottati su Palermo.

Le piogge di oggi, e quelle dei giorni scorsi, in Sicilia ad ogni modo non rappresentano un male. Almeno in parte, infatti, consentendo di fronteggiare l’emergenza della siccità che affligge l'isola da ormai diverse settimane.