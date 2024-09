Maltempo in Friuli: allagamenti, nevicate e una decina di auto bloccate per neve La Protezione civile regionale segnala danni a Trieste, Gorizia, Udine e dintorni. Caduti tra i 30 e 90 millimetri di pioggia e neve alta oltre i 20 centimetri ad alta quota. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maltempo in Friuli: allagamenti a Muggia e San Dorligo della Valle (credits: Riccardo Riccardi via Facebook; Comune di Muggia via Facebook)

Allagamenti, raffiche di vento e nevicate hanno colpito il Friuli Venezia Giulia. Il maltempo nella giornata di giovedì 12 settembre, proseguito nel corso della notte, non ha perdonato e a subirne le conseguenze sono state diverse zone della regione. Nel bollettino della Protezione civile sono elencate alcune strade e abitazioni rimaste allagate dalle piogge abbondanti a Trieste, Udine e Gorizia. Così come nelle zone di provincia di Prepotto, San Pietro al Natisone (entrambe Udine) e Dolegna del Collio (Gorizia). Sono caduti degli alberi nei comuni di Majano e Tarcento, in provincia di Udine.

C'è stata poi una frana sulla strada provinciale a Taipana, sempre in provincia di Udine, e diversi blackout elettrici si sono verificati in alcuni punti di Cervignano del Friuli. All'elenco dei disagi per i temporali si aggiunge anche l'evacuazione del ristorante L'Argine a Vencò, a Dolegna del Collio, della chef Antonia Klugmann. Invece lungo il valico del Passo di Pramollo si è abbattuta la neve: oltre 20 centimetri sulle strade che hanno bloccato oltre dieci auto e camper.

Da quando ha preso piede il maltempo, sono caduti in tutto tra i 30 e 90 millimetri di pioggia sulle Alpi e le Prealpi Carniche. Al momento le condizioni meteorologiche sono in miglioramento: possibili piogge sparse, deboli o moderate che via via si esauriranno, a intermittenza. Ancora deboli nevicate a quote oltre i 1400 metri e nel Comune di Tarvisiano, provincia più a Est della regione, anche lì in esaurimento. Continua a soffiare vento in maniera sostenuta, dopo che ieri sono stati raggiunti i 110 chilometri orari in quota sulle Alpi Carniche e i 90 km/h sulla costa. Saranno ventate fredde sui monti. In arrivo anche una Bora forte sulla costa, che si attenuerà nel pomeriggio.

Passo di Pramollo (credits: Elias Concina su Facebook)

I livelli dei corsi d'acqua stanno migliorando. Attualmente sono sotto la soglia di attenzione. Già dal tardo pomeriggio di ieri, la sala operativa regionale di Palmanova ha attivato una quarantina di volontari della Protezione civile, impegnati in interventi di messa in sicurezza del territorio.